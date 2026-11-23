El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este lunes que se notifique por edicto al senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos tras abandonar su país, para que presente su defensa ante una denuncia por presuntas calumnias contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión, firmada el viernes y publicada este lunes, responde a una presentación de la Procuraduría General de la República (PGR), que acusa al legislador del Partido Liberal (PL) de haber vinculado al mandatario brasileño con actividades delictivas a través de sus redes sociales.

Bolsonaro abandonó Brasil el 27 de octubre, dos días después de perder el balotaje presidencial frente a Lula. Según Moraes, el senador salió del territorio nacional pese a una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes.

La acusación se originó en una publicación realizada por Bolsonaro el 3 de enero de este año, cuando el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por Estados Unidos.

En aquel mensaje, el senador escribió: "Lula será delatado. Es el fin del Foro de San Pablo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas".

Según la Fiscalía, la publicación vinculó al presidente brasileño con delitos como narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, lo que motivó la presentación judicial.

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En su resolución, Moraes sostuvo que el parlamentario se encuentra actualmente en Estados Unidos, en un domicilio desconocido para la Justicia brasileña.

"El acusado Flávio Bolsonaro, pese al bloqueo previo de sus pasaportes por orden judicial, huyó del territorio nacional y actualmente se encuentra en Estados Unidos, en un lugar desconocido", señaló el magistrado.

El juez también mencionó que, durante su permanencia en el extranjero, Bolsonaro difundió documentos entre medios de comunicación y redes sociales, además de conceder entrevistas en las que se refirió a su salida de Brasil.

Para justificar la notificación pública, Moraes recurrió a antecedentes del Supremo Tribunal Federal que permiten utilizar este procedimiento cuando el acusado permanece en el exterior y se desconoce su paradero.

El magistrado sostuvo que la ausencia deliberada de un imputado no puede impedir el avance de una causa penal, particularmente cuando existen elementos que indican que conoce las acusaciones en su contra.

"Es inadmisible que la fuga se utilice como medio para paralizar la persecución penal y frustrar la aplicación del derecho penal", expresó Moraes.

La resolución establece que Bolsonaro tendrá 15 días para responder a la denuncia, contados a partir de la publicación oficial del edicto.

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