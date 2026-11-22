El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba internado en cuidados intensivos a causa de una obstrucción intestinal, fue declarado “clínicamente estable” por el hospital de Brasilia donde permaneció desde el viernes.

A sus 71 años, Bolsonaro, quien cumplía prisión domiciliaria por una condena relacionada con el golpismo, recibió un tratamiento que incluyó ayuno y soporte nutricional, según el boletín emitido por la clínica privada DF Star. Aún no se había establecido una previsión de alta, informaron los médicos.

La esposa de Bolsonaro, Michelle, compartió en Instagram que el expresidente pasó la noche sin dolor y que ya había podido caminar. Ella pidió a los seguidores que continuaran en oración por su recuperación, deseando que su intestino volviera a funcionar normalmente y que no fuera necesario un procedimiento más invasivo.

Además, mencionó que Bolsonaro se había sometido a estudios de imagen y aguardaba una radiografía con contraste.

El parte médico del sábado indicó que Bolsonaro presentaba un cuadro de abdomen agudo obstructivo. Los especialistas implementaron un tratamiento que incluía hidratación y la colocación de una sonda gástrica para aliviar la acumulación de contenido en el estómago.

El médico Brasil Caiado explicó que una tomografía había detectado una obstrucción casi total del intestino delgado, con signos de inflamación y adherencias abdominales. La posibilidad de una nueva intervención quirúrgica dependía de la evolución del paciente y su respuesta al tratamiento en las horas siguientes.

El hijo de Bolsonaro, Carlos, relató en redes sociales las complicaciones que había enfrentado su padre durante la madrugada. Describió que los médicos tuvieron que volver a colocarle una sonda nasal para extraer casi un litro de residuos alimenticios acumulados. Carlos expresó que su padre había experimentado episodios de náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolores intensos. En su mensaje, mencionó: “En esta montaña rusa, cuando pasan los efectos de los medicamentos, las náuseas vuelven visiblemente, la panza se distiende de nuevo y los dolores aumentan con el hipo”.

El hijo del expresidente también mostró preocupación por el riesgo de broncoaspiración, una complicación que podría surgir si el contenido del estómago ingresaba a las vías respiratorias. Carlos declaró: “No soy médico, pero jamás lo había visto así, sobre todo en los momentos repetidos e intensos de esta noche”. Además, indicó que se estaban investigando las causas del cuadro y advirtió que, si no se lograba resolver con el tratamiento actual, su padre podría enfrentar la décima cirugía en menos de ocho años.

En medio de la preocupación por la salud de Bolsonaro, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó a sus hijos y a una hijastra a visitarlo diariamente durante su internación. La decisión estableció que los encuentros debían respetar los horarios y normas de seguridad del centro médico. Sin embargo, el magistrado prohibió el ingreso de celulares, cámaras y otros dispositivos que permitieran grabar imágenes o audios del expresidente.

Bolsonaro había arrastrado problemas abdominales desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña electoral en Juiz de Fora. Desde aquel ataque, que le causó graves lesiones internas, se había sometido a numerosas operaciones y había enfrentado distintos episodios de obstrucción intestinal. Su historial médico fue uno de los argumentos considerados por la Justicia brasileña para autorizar, en marzo de este año, que continuara cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.