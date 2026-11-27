Francia entró "técnicamente" en recesión, ya que tras una ligera desaceleración de su crecimiento en el segundo trimestre, su PIB registró un descenso del 0,2 % en el tercero, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia.

"En el segundo trimestre se registró un ligero descenso del PIB", declaró Marie Leclair, jefa del departamento de cuentas nacionales del INSEE, lo que significa que podemos afirmar que "estamos en recesión".

Ya había varios indicadores preocupantes desde hacía unos meses: el poder adquisitivo en descenso debido a la inflación, el desempleo que alcanzó el 8,2 % en el tercer trimestre, el clima empresarial que sigue empeorando. Esta recesión técnica, por tanto, se venía gestando desde hacía tiempo. No deja de ser, sin embargo, una mala noticia para el Gobierno de Emmanuel Macron, que aún esperaba un crecimiento del 0,5 % este año, según el sitio RFI.

Como consecuencia de esta recesión económica, el déficit público también ha empeorado. Actualmente se sitúa en el 5,6% del PIB, frente al 5,3% del segundo trimestre de 2026, debido a la desaceleración de los ingresos públicos, muy lejos del objetivo del gobierno del 5,4%, indicó el diario Le Monde.

Estos ingresos aumentaron en 1.000 millones de euros este trimestre, en comparación con los 2.400 millones del trimestre anterior. Esta disminución en el crecimiento de los ingresos se debió principalmente a la reducción de las cotizaciones a la seguridad social y de la recaudación del impuesto de sociedades.

Mientras tanto, el gasto público continuó aumentando, en 3.700 millones de euros durante el tercer trimestre, debido principalmente al incremento de las prestaciones sociales, que aumentaron en 1.400 millones de euros, y al aumento de los pagos de intereses de la deuda, que supusieron un gasto adicional de 1.200 millones de euros.

Las últimas cifras del Índice de Gestores de Compras (PMI) se suman a una serie de problemas económicos que ha azotado a Francia este año, entre los que se incluyen un aumento drástico de los costos de endeudamiento del gobierno, una sorpresiva rebaja de las perspectivas por parte de la agencia de calificación Fitch y una caída en picado del mercado bursátil, cuyo rendimiento ha sido inferior al de sus homólogos europeos.

Esto ha exacerbado la sensación de crisis después de que cientos de miles de personas salieran a las calles en octubre y noviembre para protestar por la falta de financiación de la educación, el costo de la vida y el estado de los servicios públicos y la vivienda.

Los resultados vuelven difícil alcanzar la meta de crecimiento que el gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, había fijado en el 0,5%. El Banco de Francia lo estimó "en torno al 0,3%".

A finales de octubre, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, advirtió que la economía se dirigía "contra un muro" si no se recortaban miles de millones de euros de gasto público en los presupuestos de 2027 para controlar el déficit.

Pero el gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar un importante ajuste fiscal en 2027, lo que lo expone a mociones de censura si no llega a acuerdos en el Parlamento.

Los planes presupuestarios del gobierno también se basan en una previsión de crecimiento del 1% para el próximo año, una cifra que ha admitido que ahora está en riesgo.

"Estas cifras confirman un período difícil y unos factores coyunturales claramente identificados este año: choque energético, olas de calor y sequía, ciclo electoral", comentó este viernes Lescure en un mensaje enviado a AFP, citado por France 24.

Pero "la vuelta a la normalidad de la producción energética, la recuperación en el sector aeronáutico y un repunte agrícola en 2027 nos permiten prever una mejora en los próximos trimestres", agregó.

Dentro de cinco meses, los franceses deben escoger al sucesor de Macron. La candidata ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos, seguida del veterano político de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.