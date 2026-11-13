Dramático derrumbe en Nueva York: dos nenes estaban en su casa cuando el edificio se vino abajo

FOTO: Una cámara registró el momento en que un edificio colapsó con dos nenes adentro. (Captura)

Una cámara de seguridad instalada en un departamento de Brooklyn, Nueva York, registró el dramático momento en que un edificio de tres pisos se derrumbó con dos nenes de 2 y 9 años en su interior. Ambos sobrevivieron, aunque el mayor sufrió heridas graves y debió ser operado.

El episodio ocurrió el miércoles 11 de noviembre, poco después de las 16, en un inmueble ubicado en 1321 Flatbush Avenue. El colapso dejó ocho muertos, entre ellos dos menores, y al menos 18 heridos, mientras las autoridades investigan si una excavación en un terreno vecino estuvo relacionada con la tragedia.

La grabación, difundida por la cadena estadounidense CBS News, muestra a Joseph, de 2 años, sentado en el piso de la vivienda, mientras su hermano Pablo, de 9, se encontraba a pocos metros, en la cocina.

En cuestión de segundos, la tranquilidad se interrumpe cuando ambos reaccionan a los gritos de su madre. El mayor corre hacia una habitación y, casi inmediatamente, las paredes comienzan a desmoronarse y los escombros invaden el departamento.

La cámara alcanza a registrar los primeros instantes del derrumbe, antes de que la estructura termine de ceder. Los dos hermanos y su mamá, Johana, lograron sobrevivir. Sin embargo, tanto la mujer como el hijo mayor sufrieron lesiones que requirieron atención hospitalaria.

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Anderson Vélez, padre de los menores, se encontraba trabajando en una obra de pintura en el Bronx cuando recibió una llamada desesperada de su esposa, que se cortó abruptamente.

Ante la imposibilidad de volver a comunicarse con ella, comenzó a buscar información sobre lo sucedido. Fue entonces cuando encontró en las redes sociales un video en el que un trabajador sostenía a su hijo menor entre los escombros.

Según relató a medios estadounidenses, Pablo debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permanecía internado en terapia intensiva durante el jueves. Pese a la gravedad de sus lesiones, los médicos descartaron que hubiera sufrido daños cerebrales.

Su madre, en tanto, sufrió distintas heridas, entre ellas una fractura de clavícula.

Joseph, el más pequeño de la familia, consiguió salir con lesiones leves, a pesar de haber quedado atrapado entre los restos de la construcción.

La tragedia también significó un nuevo golpe para la familia, que se había mudado al edificio a comienzos de noviembre, después de haber vivido en un refugio para personas sin hogar.

Tras perder nuevamente su vivienda y todas sus pertenencias, Anderson y su hijo menor fueron alojados en un hotel junto con otros vecinos evacuados.

"Nos quedamos sin nada", lamentó el hombre durante una entrevista. Al referirse a la supervivencia de Joseph, expresó: "Este niño es un regalo de Dios".

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El edificio derrumbado tenía tres plantas, con un local comercial en la planta baja y departamentos en los niveles superiores.

Parte de la estructura cayó sobre una excavación que se desarrollaba en un terreno lindero, donde había trabajadores de la construcción al momento del incidente.

El colapso también afectó a otra propiedad vecina, cuya pared lateral quedó destruida y dejó varias habitaciones completamente expuestas.

La magnitud del desastre obligó a desplegar un operativo con más de 250 bomberos y efectivos de los servicios de emergencia, que trabajaron entre los escombros con perros especialmente entrenados para localizar sobrevivientes.

De acuerdo con las autoridades, seis personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital. Entre las víctimas fatales había dos menores de 9 y 10 años y dos trabajadores de la construcción.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó el jueves por la tarde que las tareas de búsqueda y rescate habían concluido, luego de determinar que no quedaban personas atrapadas.

Mientras continúan las pericias, las autoridades de Nueva York buscan establecer las causas del colapso y determinar si existieron responsabilidades vinculadas con las obras que se realizaban en el terreno vecino.

El comisionado del Departamento de Edificios de la ciudad, Ahmed Tigani, confirmó que en el lugar se desarrollaban tareas de excavación y que existía un permiso aprobado para construir un inmueble de tres pisos.

Sin embargo, los responsables del proyecto también habían presentado planos para levantar una estructura de nueve plantas, una iniciativa que todavía no contaba con la autorización correspondiente.

La investigación permitió identificar antecedentes de irregularidades en la obra. En marzo, las autoridades habían ordenado suspender los trabajos de demolición debido a la falta de medidas de protección para las propiedades vecinas.

En abril, una nueva inspección constató que las tareas se habían reanudado pese a la prohibición vigente. Finalmente, la orden de paralización fue levantada en mayo, después de que se corrigieran las infracciones detectadas.

Además, una inspección previa a la construcción, examinada por NBC New York, había advertido sobre la presencia de grietas y problemas estructurales en una de las paredes del edificio que terminó derrumbándose.

Por el momento, los investigadores no lograron determinar si esas deficiencias, las excavaciones realizadas en el terreno lindero o una combinación de ambos factores provocaron el desastre.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que las autoridades investigarán las circunstancias de la tragedia para establecer qué ocurrió.

En paralelo, la fiscalía de Brooklyn analiza si existieron conductas delictivas relacionadas con el derrumbe, que dejó ocho víctimas fatales, decenas de damnificados y varias familias sin hogar.

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