Donald Trump solicitó al Congreso fondos para modernizar el control aéreo tras caos en vuelos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un llamado al Congreso para que aprobara "rápidamente" fondos destinados a modernizar el sistema de control aéreo del país.

Esta solicitud se produjo después de un fallo que generó la suspensión total de despegues el viernes anterior, lo que resultó en más de 1500 cancelaciones de vuelos. Las autoridades estadounidenses anticiparon que el tráfico aéreo podría volver a la normalidad entre el domingo y el lunes.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump criticó al anterior Gobierno del demócrata Joe Biden, al que calificó como un "desastre" para la aviación estadounidense. Cuestionó el gasto de "grandes sumas de dinero de manera imprudente" y señaló que esto dejó un sistema obsoleto y averiado en peores condiciones que las iniciales. "Contamos con el conocimiento y el plan necesarios para los sistemas de control de tráfico aéreo. ¡Necesitamos que el Congreso asigne los fondos, y que lo haga rápidamente!", afirmó Trump.

El gobierno solicitó a los legisladores 30.100 millones de dólares para actualizar la infraestructura aérea tras el caos del viernes, que dejó a cientos de miles de pasajeros varados y perturbó los viajes a nivel global. La Casa Blanca descartó que un ciberataque fuera la causa y atribuyó la paralización a un fallo técnico relacionado con la sustitución de antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

Trump prometió que, si el Congreso aprobaba los fondos necesarios, podrían "construir el sistema de forma rápida y eficiente". Afirmó que ya habían comenzado los trabajos, pero que debían hacerse de manera integral y no de forma fragmentada. También advirtió que la Administración Biden había retrasado este proceso durante años.

La crisis aérea dejó en tierra aproximadamente 12.000 vuelos, de los cuales 9.000 eran comerciales. La medida de suspensión, que se aplicó solo tres veces en el siglo, continuó afectando a miles de pasajeros en todo el país, con 1569 vuelos cancelados y 2737 retrasos, según el sitio de rastreo FlightAware. Los aeropuertos más impactados incluyeron O'Hare en Chicago, Hartsfield-Jackson en Atlanta, John F. Kennedy en Nueva York, Dallas-Fort Worth en Texas y Boston Logan.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, comentó que se esperaba que para el final del día de hoy, o a más tardar mañana, el tráfico aéreo volviera a la normalidad.