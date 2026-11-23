La Policía de Paraguay detuvo este lunes a Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación abierta tras la intervención de Ueno Bank, una de las mayores entidades financieras del país.

La medida fue ordenada por la Fiscalía y ejecutada cuando el empresario intentaba salir de su vivienda en el barrio Los Laureles de Asunción.

La orden de captura, emitida por un equipo de cinco fiscales que interviene en la causa, incluyó además a Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco Peña.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos son investigados por presuntos hechos de lavado de activos y administración en provecho propio.

La detención se produjo dos días después de un allanamiento realizado en una empresa donde fueron incautados documentos relacionados con una firma presuntamente vinculada a Francisco Peña.

La investigación también analiza una supuesta operación simulada de compraventa de un inmueble con una entidad financiera ligada a la entonces Financiera Ueno, posteriormente transformada en Ueno Bank.

Según la pesquisa, la operación bajo análisis involucra la adquisición de un predio de 1.184 hectáreas ubicado en el departamento de Paraguarí, por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

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El caso cobró impulso tras la declaración judicial de Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, quien permanece en prisión preventiva y afirmó ante los fiscales que la firma Pear SRL, involucrada en la transacción, estaría vinculada con Francisco Peña.

La investigación forma parte del escándalo que derivó en la intervención de Ueno Bank, entidad que reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), además de recursos pertenecientes a otras cajas jubilatorias y organismos públicos paraguayos.

El caso también alcanza al expresidente Santiago Peña, quien fue destituido previamente por el Senado mediante un juicio político y enfrenta una investigación penal por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno Bank se encuentra desde el 3 de noviembre bajo un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central. En la causa también permanecen detenidos el ex titular de la autoridad monetaria, Carlos Carvallo, y tres ex directivos de la entidad financiera.

La semana pasada, fiscales y efectivos policiales habían allanado las viviendas de Francisco Peña y de otro hermano del ex mandatario, Manuel Peña, en busca de documentación y elementos de interés para la investigación.

Hasta ahora, ninguno de los familiares directos de Santiago Peña había sido imputado formalmente, aunque las autoridades consideran que las nuevas medidas podrían aportar información relevante para esclarecer las maniobras bajo sospecha.