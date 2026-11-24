Hombres armados entraron este martes a un supermercado de Cartagena de Indias, ciudad ubicada en el norte de Colombia, y tomaron decenas de rehenes, por lo cual las autoridades del país desplegaron un dispositivo de seguridad en los alrededores del lugar.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo en un acto público que “un grupo de bandidos” intentó asaltar un vehículo de valores.

Ese vehículo estaba en un centro comercial de Cartagena para recoger dinero cuando los presuntos delincuentes intentaron el asalto, pero las cámaras notaron esta situación y se activaron los botones de pánico, con lo cual se dio aviso a la Policía de Colombia, comentó De la Espriella, según reportó la cadena CNN.

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?? #URGENTE | Violencia en Colombia: Hombres armados mantienen rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias tras un asalto frustrado, lo que llevó a la Aeronáutica Civil a suspender los aterrizajes en el aeropuerto local. https://t.co/NiBj6cUfpL — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) November 24, 2026

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A los hombres armados “no les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales” del centro comercial, un almacén Éxito, donde tomaron como rehenes “a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”, indicó el mandatario colombiano.

“Ya están (en el lugar) todas las capacidades de la fuerza pública”, agregó.

Según medios locales, las personas retenidas en el supermercado serían clientes y empleados.

La Policía de Colombia dijo en un comunicado que la prioridad era “proteger la vida de todas las personas”.

“La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación”, señaló la institución.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, informó en X que la Policía Nacional, la Armada y las Fuerzas Militares del país “están al frente de la situación”.

“Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”, añadió Turbay Paz.

Videos en redes sociales muestran a los presuntos delincuentes en el supermercado, portando lo que parecen ser armas largas y encapuchados. En los videos, se ve a algunas personas retenidas sentadas de espalda.

El Grupo Éxito, propietario del supermercado, comunicó que “la protección de la vida y la integridad de las personas” es la prioridad.

“La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación”, señaló el Grupo Éxito.

La situación provocó que los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena fueran suspendidos durante casi una hora. En estos momentos, tanto despejes como aterrizajes operan “con normalidad”, aseguró la Aeronáutica Civil de Colombia.