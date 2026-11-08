Choque de trenes en Egipto provoca numerosos heridos y descarrilamiento de vagones

Un incidente ferroviario dejó a varios pasajeros heridos hoy domingo en la gobernación de Guiza, Egipto, tras la colisión de dos trenes, lo que provocó que algunos vagones se descarrilaran, según lo reportado por la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto.

La colisión se produjo cuando un tren que realizaba el recorrido Guiza-Fayún impactó por la parte trasera a otro tren que cubría la ruta El Cairo-Asuán. La autoridad emitió un comunicado donde se destacó que los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Equipos de emergencia y grúas fueron movilizados para despejar la zona del siniestro y retirar los vagones restantes, con el objetivo de restablecer los servicios ferroviarios en ambas direcciones a la brevedad.

De acuerdo con un reporte preliminar del periódico estatal egipcio Akhbar El Yom, al menos 60 personas resultaron heridas en este accidente.