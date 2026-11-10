China alcanza un superávit comercial de más de 1 billón de dólares por segundo año consecutivo
China reportó un superávit comercial de 1,04 billones de dólares entre enero y octubre, con un aumento del 35,2% en exportaciones en octubre. Las importaciones también crecieron un 41,6% interanual.
FOTO: Superávit comercial de China supera $1 billón por 2do año seguido; exportaciones suben 35%
HONG KONG (AP) — El superávit comercial de China ha superado la impresionante cifra de 1 billón de dólares por segundo año consecutivo, según los datos oficiales publicados el martes. Este crecimiento sostenido se refleja en el notable aumento del 35,2% en las exportaciones durante octubre, en comparación con el mismo mes del año anterior, como informó la agencia de aduanas.
Las exportaciones de China han mostrado un crecimiento acelerado a lo largo de este año, impulsadas principalmente por la demanda de bienes de alta tecnología, incluyendo semiconductores y automóviles. A su vez, las importaciones también experimentaron un incremento significativo, alcanzando un 41,6% interanual.
En el periodo comprendido entre enero y octubre, China registró un superávit comercial total de 1,04 billones de dólares. Sin embargo, el superávit de octubre se redujo a 105.300 millones de dólares, en comparación con los 133.500 millones de dólares de septiembre, lo que se atribuye a un aumento en las importaciones.
Este desempeño coloca a China en una trayectoria que podría permitirle superar el superávit comercial récord del año pasado, que se situó en 1,2 billones de dólares.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Cuál es el superávit comercial de China?
Superó 1 billón de dólares por segundo año consecutivo.
¿Qué impulsó el crecimiento de las exportaciones?
Las exportaciones crecieron un 35,2% en octubre, impulsadas por bienes de alta tecnología.
¿Cómo se comportaron las importaciones?
Las importaciones aumentaron un 41,6% interanual.
¿Cuál fue el superávit comercial en octubre?
El superávit comercial se redujo a 105.300 millones de dólares en octubre.
¿Qué expectativa hay para el superávit comercial total?
Se espera que supere el récord del año pasado de 1,2 billones de dólares.
[Fuente: AP]