Alarma en Estados Unidos: suspenden todos los vuelos nacionales por problemas de comunicación

FOTO: FAA suspende vuelos en todo EEUU debido a problemas de comunicación del control de tráfico aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión de todos los vuelos en el país hasta nuevo aviso debido a “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”, según informó el organismo en un comunicado.

La medida se tomó después de que un problema de comunicación afectara a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta, instalaciones regionales encargadas de gestionar los vuelos que atraviesan el territorio estadounidense.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la situación a través de una publicación en redes sociales y señaló que los técnicos de la FAA investigan el inconveniente.

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BREAKING: The FAA issues a nationwide ground stop at airports “due to extraordinary circumstances and for safety reasons.” https://t.co/FBfzwTZt2j — CBS News (@CBSNews) November 13, 2026

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“El tráfico debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso”, indicó el organismo en un boletín. En cuanto a los vuelos internacionales, precisó que serán gestionados caso por caso.

Investigan el origen de la falla

De acuerdo con los primeros informes, el problema estaría relacionado con las comunicaciones del sistema de control aéreo. Dos funcionarios de las fuerzas del orden señalaron que, según la información preliminar, no se trataría de un ciberataque.

La investigación técnica continúa para determinar el origen del inconveniente y establecer cuándo podrán reanudarse las operaciones.

La suspensión alcanza a los vuelos nacionales de todo Estados Unidos y se mantendrá vigente hasta que las autoridades consideren que existen condiciones de seguridad para recuperar el servicio.

Cuándo fue la última suspensión nacional de vuelos

Un episodio de estas características no se registraba desde enero de 2023, cuando una falla en el sistema de notificación a los pilotos obligó a detener las operaciones aéreas en todo el país.

Antes de ese antecedente, la última suspensión nacional había ocurrido después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.