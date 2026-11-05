Periodista paraguayo tras la crisis financiera: "Santiago Peña va a terminar preso"

Paraguay vive una profunda crisis política e institucional tras la renuncia del presidente Santiago Peña, vinculada al escándalo del Ueno Bank, un banco que se fondeó con importantes sumas de dinero público y que dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus fondos.

En una entrevista con Cadena 3, el periodista paraguayo Marcos Cáceres, jefe de edición del diario ABC, explicó que la renuncia no sorprendió luego de las graves acusaciones contra el mandatario. Peña fue accionista de Ueno Bank incluso después de asumir la presidencia en agosto de 2023 y, a partir de ese momento, la entidad comenzó a recibir fondos públicos de manera sospechosa, incluyendo dinero de la caja de jubilaciones, del Ministerio de Hacienda y de otras instituciones estatales. Muchos de esos depósitos superaron los límites legales.

“Él era el dueño de la lapicera, él disponía dónde iban los fondos públicos. Es muy grave”, señaló Cáceres. El exmandatario enfrenta denuncias penales ante la Fiscalía y, según el periodista, “muchos pensamos que va a terminar preso”. Además, señaló que circulan rumores no confirmados de que habría escapado a Argentina.

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La crisis se profundizó este jueves. Mientras ambas cámaras del Congreso se reunían para tratar la renuncia, los oficialistas se retiraron y dejaron la sesión sin quórum. La Cámara de Diputados ya aprobó el nivel acusatorio del juicio político, pero el Senado aún debe realizar el juzgamiento. “Hay una incertidumbre total porque no sabemos cuál es el plan del oficialismo, que tiene mayoría en ambas cámaras”, indicó Cáceres.

Paralelamente, el Congreso aprobó una ley de urgencia para agilizar la restitución de los fondos a los ahorristas. Se espera que a partir de mañana comience el pago a los pequeños depositantes y a quienes cobraban sus sueldos a través del banco. Hay dinero del Estado involucrado, incluyendo fondos de garantía de jubilaciones y recursos destinados a salud.

El Banco Central de Paraguay también está en el centro de la polémica. Su presidente renunció el miércoles y se cuestiona por qué no levantó alertas a tiempo. Los directivos de Ueno Bank enfrentan medidas judiciales: el presidente de la entidad, Miguel Vázquez, está preso, mientras el resto tiene prisión domiciliaria u otras restricciones. Cáceres explicó que el problema se gestaba desde el año pasado.

Medios como ABC publicaron que Ueno Bank recibía depósitos públicos y los desviaba inmediatamente a otras empresas del mismo conglomerado. La entidad ofrecía facilidades y reintegros que atrajeron a muchos clientes, pero también generaron desconfianza. Auspiciaba grandes eventos, a la CONMEBOL y a clubes como Olimpia, Cerro Porteño y Libertad.

Hasta anteayer las operaciones eran normales, pero en la madrugada del miércoles se cortó todo: no funcionaba la app, las tarjetas ni las operaciones en sucursales. Muchos pequeños ahorristas y trabajadores que cobraban su sueldo allí quedaron atrapados.

Entrevista de Informados, al Regreso.