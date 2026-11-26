Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Qatar, la penúltima carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, con la confianza renovada tras su destacada actuación en Las Vegas, donde terminó sexto e igualó su mejor resultado en la máxima categoría.

El piloto argentino llega con expectativas positivas y destacó el rendimiento colectivo de su equipo en la última competencia. "El equipo se merecía sumar fuerte; se merecía volver a los puntos", expresó al analizar lo ocurrido en Estados Unidos.

Además, Colapinto valoró haber podido competir de igual a igual con escuderías de primera línea, como McLaren, Ferrari y Mercedes, y remarcó la importancia de sostener ese nivel.

"Estar peleando con ellos es lo que esperamos y para lo que luchamos, así que es de vuelta un objetivo un poco cumplido", agregó.

El argentino aseguró que se sienten competitivos y que buscarán mantener esa evolución en las dos carreras que restan para el cierre del campeonato.

El cronograma de Colapinto en el GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar se desarrollará con normalidad, luego de que su realización estuviera en duda por la situación en Medio Oriente.

Colapinto tendrá su primera práctica libre este viernes a las 10.30, mientras que la segunda sesión está prevista para las 14.

La carrera será el domingo a las 13.

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Informe de Fernando Barrionuevo