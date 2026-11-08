Colapinto corre este domingo: larga 15° en el Gran Premio de Brasil con la misión de sumar puntos

Franco Colapinto afrontará este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1. El argentino largará desde el 15° puesto en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, y buscará meterse en la zona de puntos después de una clasificación complicada por las condiciones climáticas.

El piloto de Alpine terminó 17° en la primera tanda clasificatoria (Q1) y no consiguió avanzar a la siguiente instancia. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó 18°. Sin embargo, las sanciones aplicadas a otros pilotos modificarán la grilla y permitirán que ambos avancen posiciones: el argentino partirá 15° y el francés, 16°.

La pole position quedó en manos del británico Lando Norris, de McLaren, con un registro de 1:27.470. Detrás se ubicaron los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

La lluvia complicó la clasificación en Interlagos

La jornada clasificatoria estuvo marcada por la inestabilidad del clima. La intensa lluvia obligó a detener la actividad con una bandera roja y provocó una demora de aproximadamente una hora y media antes de que los pilotos pudieran volver a la pista.

En ese escenario cambiante, Colapinto no encontró el ritmo necesario para superar el primer corte. El argentino registró un tiempo de 1:33.327 en 11 vueltas, mientras que Gasly marcó 1:33.449.

El corte quedó en manos de Alex Albon, quien aventajó al piloto argentino por apenas 177 milésimas. Así, los dos Alpine quedaron eliminados en la primera instancia.

Las sanciones que beneficiaron a Colapinto

La grilla de partida sufrió modificaciones por las penalizaciones aplicadas a distintos pilotos debido a cambios en componentes de sus monoplazas. Entre los sancionados están Max Verstappen y Lewis Hamilton, que deberán largar desde el fondo.

Esas penalizaciones le permitirán a Colapinto avanzar dos lugares respecto de su resultado en la clasificación y partir desde el 15° puesto.

El argentino llega a Brasil después de un fin de semana frustrante en México. Allí había cruzado la meta en el octavo lugar, pero recibió una sanción de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla. Como consecuencia, retrocedió hasta el 15° puesto y perdió los puntos que había conseguido.

A qué hora corre Colapinto en Brasil

El Gran Premio de São Paulo se disputará este domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. La carrera tendrá 71 vueltas y comenzará a las 14, hora de Argentina.

La lluvia volverá a ser un factor a seguir durante la competencia, luego de haber condicionado buena parte de la actividad del sábado. Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar desde el 15° lugar y volver a sumar puntos en la máxima categoría.

Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina