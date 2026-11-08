Colapinto corre con la misión de sumar puntos: largó 13° con un arranque difícil en el GP de Brasil

Franco Colapinto afronta este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1. El argentino largó desde el 13° puesto en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, y buscará meterse en la zona de puntos después de una clasificación complicada por las condiciones climáticas.

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