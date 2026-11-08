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Colapinto corre con la misión de sumar puntos: largó 13° con un arranque difícil en el GP de Brasil
El piloto argentino de Alpine no pudo superar la Q1 bajo la lluvia y terminó 17° en la clasificación de Interlagos, pero avanzó lugares por las sanciones aplicadas a otros competidores. La carrera se disputa desde las 14.
08/11/2026 | 14:10Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto girando en Interlagos.
Franco Colapinto afronta este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1. El argentino largó desde el 13° puesto en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, y buscará meterse en la zona de puntos después de una clasificación complicada por las condiciones climáticas.
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Lectura rápida
¿Quién es el piloto que competirá en el Gran Premio de Brasil?
El piloto es Franco Colapinto.
¿Desde qué posición largará Colapinto en la carrera?
Largará desde el 15° puesto.
¿Cuál fue la razón de las sanciones que beneficiaron a Colapinto?
Las sanciones se debieron a cambios en componentes de los monoplazas de otros pilotos.
¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera se disputará el 8 de noviembre.
¿Qué condiciones climáticas afectaron la clasificación?
La intensa lluvia complicó la clasificación, obligando a detener la actividad.