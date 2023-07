Habrá datos con 30% de votos: bocas de urna dan triunfo a Passerini y De Loredo

Los habitantes de la ciudad de Córdoba votaron este domingo para elegir al futuro intendente de la capital provincial en unos comicios que tienen trascendencia nacional.

Un total de 1.131.148 de habitantes estuvieron habilitados para expresar su voluntad política a través del sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS) en 3.289 mesas, repartidas en 448 escuelas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Once candidatos buscan suceder al actual intendente, el peronista Martín Llaryora, quien resultó electo como gobernador en los comicios del 25 de junio.

Entre todos los postulantes, el oficialista Daniel Passerini, de Hacemos Unidos por Córdoba, y el radical Rodrigo de Loredo, de Juntos por el Cambio (JxC), son los que tienen mayores posibilidades de llegar al Palacio 6 de Julio.

Una vez finalizada la votación, desde los búnkers de ambos espacios se atribuyeron el triunfo en base a sendas encuestas en boca de urna.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Apenas 10 minutos después del cierre de los comicios, el presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, reveló a Cadena 3 que los primeros datos oficiales serán publicados cuando haya un “30 por ciento de los votos escrutados”.

No queremos que entren primero algunos barrios y eso genere una tendencia. Cuando tengamos un número más consolidado, lo daremos. Pero no vamos a retener ningún dato.

. Alejandro Moyano, presidente de la Junta Electoral Municipal de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

Cadena 3 Elecciones 2023 Alejandro Moyano, de la Junta Electoral de Córdoba: "Daremos datos con 30% de votos" Audio

/Fin Código Embebido/

Al ser consultado acerca de por qué no informarán a medida que vayan llegando las mesas escrutadas, Moyano respondió: "Queremos tener números parejos de toda la ciudad, de todas las seccionales".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, Moyano se refirió a la polémica que desató la solicitada difundida por la Junta Electoral Municipal en el diario La Voz, en la que se señalaba que el voto es obligatorio, pero que no habría multas para quienes no concurrieran a las urnas.

“Nadie nos pidió que la publiquemos y no creo que se haya desalentado el voto. No incitamos a no sufragar. Sólo dimos respuesta a un requerimiento periodístico”, remarcó el funcionario municipal.

En desarrollo.