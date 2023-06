Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales en Córdoba

El Tribunal Electoral de Córdoba comenzó a las 9 de este miércoles con el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales celebradas el pasado domingo 25 de junio.

El procedimiento se realizará, de lunes a sábados de 9 a 18, en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio de Tribunales II, ubicado en Fructuoso Rivera 720, de la ciudad de Córdoba.

Tribunales II de Córdoba.

Jorge Namur, integrante del Tribunal Electoral Provincial (TEP) explicó en Cadena 3 cómo será el procedimiento del recuento de votos y habló de las fallas del sistema contratado.

Para llevar a cabo esta tarea, el tribunal -integrado por los magistrados Marta Vidal, Jorge Namur y Leonardo González Zamar- dispuso que se conformen 10 mesas de validación y una mesa de incidencia.

Consultado sobre el sistema que se utilizó en la votación, Namur comentó que "para tener un escrutinio provisorio lo antes posible contratamos ese sistema y nos falló".

Valoró que "lo importante es que aunque con lentitud, el resultado se obtuvo y nadie puede dudar de su exactitud". Y siguió: "No es que no funcionó, sino que los resultados no llegaron con la celeridad que pretendíamos".

El juez contó que tuvieron que esperar hasta las seis de la mañana del lunes para obtener el 95% del escrutinio, indicó que tuvieron 90 días desde la convocatoria hasta el día de las elecciones y señaló que "fue muy poco tiempo para la organización".

En ese marco, remarcó que "lo único que falló fue la publicación de los resultados; las mesas funcionaron, las autoridades de mesa funcionaron, la boleta única funcionó, nadie duda de la transparencia ni de las bondades del sistema (de la boleta única). Y expresó: "Tuvimos este problema nada más que se soluciona, pero tenemos que asumir que somos los responsables".

A su vez, comentó que antes de las elecciones "nosotros interrogamos a la empresa sobre cómo iba avanzando el proceso y veíamos que podía haber alguna falencia".

"Para dar mayor transparencia, decidimos por decreto que el escrutinio se va a hacer sobre las actas que están firmadas por los autoridades de mesa y por los fiscales partidarios que participaron en cada una de mesas de la provincia, y eso ha sido aceptado por los dos partidos mayoritarios", amplió.

Consultado sobre si podía afirmar que Martín Llaryora es el gobernador electo, respondió: "La proclamación de las autoridades electas se hace cuando finaliza el escrutinio definitivo. Le puedo decir que al momento Llaryora es el candidato que más votos tiene pero no le puedo decir que Llaryora es el gobernador electo".

Cómo será el procedimiento

El Tribunal Electoral Provincial estableció cómo será el procedimiento aplicable para la realización del escrutinio definitivo, en relación con las elecciones celebradas el domingo 25 de junio.

En cada mesa de validación, se cotejará el acta de apertura, cierre y escrutinio original (firmada por las autoridades de mesa de votación y los fiscales presentes el día de la elección) con el acta que tengan los representantes de las distintas agrupaciones políticas para su aprobación.

Este procedimiento se llevará a cabo en presencia del personal del Tribunal Electoral Provincial y los apoderados o fiscales partidarios presentes (uno por partido en cada mesa escrutadora).

En caso de no acordar tal validación, se remitirá el acta a la mesa de incidencias. En cambio, si no se contara con el acta original, se procederá a la apertura de la urna, en presencia de los representantes de las distintas agrupaciones políticas.

En la mesa de incidencias, se procederá a analizar el acta de apertura, cierre y escrutinio original remitida por las mesas escrutadoras con aquellas actas que lleven los representantes de las distintas agrupaciones políticas para su aprobación.

Esto también será llevado a cabo por personal del Tribunal Electoral Provincial y los apoderados o fiscales partidarios presentes (hasta tres por fuerza política).

Cuando no se llegue a la aprobación del acta incidentada, se podrá realizar el escrutinio de la urna pertinente.

Informe de Francisco Centeno.