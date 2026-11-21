FOTO: Líderes de Rusia, Estados Unidos y China se reúnen en APEC para discutir temas urgentes

El analista internacional Fernando Pedrosa analizó el histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, celebrado en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y advirtió que la reunión reflejó una nueva configuración del poder mundial, en la que las grandes potencias priorizan sus propios intereses.

En diálogo con Cadena 3, Pedrosa consideró positiva la posibilidad de que los tres mandatarios mantengan canales de comunicación, aunque aclaró que el acercamiento no implica necesariamente una solución para los principales conflictos internacionales. "Fue un encuentro histórico. Las tres personas con más poder del mundo, casi podríamos decir, se juntaron, lo cual es una buena noticia", expresó.

El especialista señaló que, pese a las profundas diferencias entre los gobiernos, el diálogo constituye una herramienta fundamental para evitar una escalada de los enfrentamientos.

En ese sentido, recordó las críticas que recibió Trump por reunirse con Putin y Xi Jinping, y mencionó la postura del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien defendió la necesidad de conversar precisamente con aquellos dirigentes con los que existen desacuerdos.

Pedrosa comparó esa situación con los mecanismos de comunicación establecidos durante la Guerra Fría y destacó la importancia de que los líderes mantengan vínculos personales para evitar que las tensiones se descontrolen.

El analista sostuvo que la fotografía de los tres presidentes terminó opacando la agenda de APEC, un foro que reúne a algunas de las principales economías del Pacífico.

A su entender, esa imagen representa un cambio profundo en el funcionamiento de las relaciones internacionales. "El mensaje es que hoy la ONU, las instituciones internacionales y las leyes internacionales ya no cuentan como en el siglo XX, cuando eran importantes y constituían un factor de poder", afirmó.

En esa línea, describió la consolidación de un esquema dominado principalmente por Estados Unidos y China, al que también se incorpora Rusia. "Hoy el poder es, en principio, el G2, el grupo de los dos, que son Xi Jinping y Trump, y un poco también el G3, metiéndolo a Vladimir Putin", explicó.

Sin embargo, advirtió que el encuentro no debe confundirse con una iniciativa destinada a resolver las guerras en curso. "No fue una cumbre por la paz. Se juntaron tres tipos con poder a hablar de sus negocios, de las cosas que les convienen y de las reglas de juego para dominar el mundo", aseguró.

Pedrosa explicó que la reunión no significa que los países involucrados estén dispuestos a abandonar sus objetivos estratégicos. Por el contrario, interpretó que cada mandatario busca preservar su influencia sobre determinados territorios y asuntos internacionales.

En ese marco, identificó a Ucrania como una prioridad para Putin, a Taiwán como una cuestión central para Xi Jinping y a los intereses económicos como uno de los principales ejes de la política estadounidense.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, recordó que Trump había prometido resolver el conflicto en 24 horas cuando asumiera la Presidencia, pero posteriormente reconoció las dificultades para alcanzar una solución.

También puso en perspectiva el peso de Rusia al señalar que, pese a su capacidad militar y nuclear, su economía tiene una dimensión comparable a la de países como Brasil o México.

Otro de los aspectos abordados fue el abastecimiento energético mundial. Pedrosa coincidió en que Rusia conserva una posición favorable como proveedor energético, particularmente para China, debido a la cercanía geográfica y a las conexiones entre ambos países.

El especialista dedicó parte de su análisis a la situación política de Trump y consideró que su protagonismo internacional responde también a necesidades internas.

Según explicó, el mandatario estadounidense utiliza los grandes acontecimientos diplomáticos para proyectar una imagen de fortaleza en un escenario en el que su poder político doméstico enfrenta limitaciones. "Vamos a tener mucho Trump, con peleas, con acuerdos, con cosas muy rimbombantes, porque necesita lo internacional para mostrarse poderoso", sostuvo.

En esa línea, afirmó que el presidente estadounidense está concentrado especialmente en preservar su influencia política inmediata y en construir su legado. "Trump piensa en el presente, en el ahora. ¿Cómo hago ahora para que el poder no se me escape de las manos?", planteó.

Respecto de Xi Jinping, Pedrosa también identificó un cambio en la estrategia diplomática china. El analista cuestionó la imagen de China como una potencia que pretende representar exclusivamente los intereses de los países del denominado Sur Global y consideró que sus movimientos diplomáticos muestran una intención de participar directamente en las decisiones centrales del poder mundial.

Como ejemplo, mencionó la importancia que el mandatario chino otorgó a sus encuentros con Trump frente a los espacios multilaterales tradicionales. "China está cambiando su posición. Está diciendo que China va a manejar con Estados Unidos lo que pase en el mundo", interpretó.

Para Pedrosa, estos comportamientos reflejan una etapa en la que las principales potencias exhiben sus intereses de manera cada vez más explícita. "Creo que lo que estamos viendo es una fase descarnada del poder", resumió.

Finalmente, Pedrosa analizó las posibles consecuencias de esta nueva configuración internacional para Argentina. El especialista reconoció que el país tiene una capacidad de influencia limitada frente a potencias como Estados Unidos, Rusia y China, pero remarcó que la estabilidad internacional resulta fundamental para sus intereses económicos.

"Argentina, en términos generales, tiene poco que decir porque es un país pequeño, con muchos problemas y lejos de estos monstruos. Pero justamente por eso nos conviene un mundo tranquilo", afirmó.

En particular, señaló que una reducción de las tensiones en Medio Oriente podría contribuir a estabilizar los precios internacionales del petróleo. También advirtió sobre la importancia de evitar un conflicto en Taiwán debido a su incidencia en las rutas comerciales vinculadas con la producción argentina.

A esos factores sumó la volatilidad de las bolsas internacionales, las fluctuaciones del dólar y las condiciones financieras que repercuten sobre el país. "Si estos tipos hablan y tranquilizan el mundo, a nosotros nos conviene", concluyó Pedrosa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Carolina Amoroso.