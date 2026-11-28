FOTO: Desplazaron a autoridades del PAMI en medio de una fuerte crisis. (Foto: NA/Archivo)

Las clínicas privadas atraviesan una compleja situación financiera como consecuencia del atraso en los valores de las prestaciones, las restricciones en la atención de los afiliados al PAMI y las dificultades para cobrar los servicios brindados.

En diálogo con Cadena 3, Ignacio Scutti, referente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA), cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias tanto para las instituciones sanitarias como para los jubilados y pensionados.

"Las medidas de este Gobierno, en casi su totalidad, vienen impactando negativamente en las clínicas privadas y generando un estrés financiero y complicaciones no solo para las clínicas, sino también para los afiliados, que no están recibiendo las prestaciones que debería dar el PAMI porque las han limitado al máximo", sostuvo.

Consultado sobre los cambios en el organismo, Scutti manifestó incertidumbre respecto del rumbo que podrían adoptar las autoridades.

"Nosotros tenemos esperanza porque, si no la tuviéramos, cerraríamos las puertas. Lo que pasa es que no podemos identificar si el cambio es para tratar de revertir la situación o para profundizarla. Termina siendo una incógnita que puede ser preocupante para todo el sector", expresó.

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• Los tres principales problemas de las clínicas privadas

Scutti identificó tres dificultades centrales que atraviesan los establecimientos sanitarios. La primera está vinculada al atraso de los aranceles que paga el PAMI respecto de la inflación acumulada durante la actual gestión nacional.

Según precisó, los valores de las prestaciones aumentaron alrededor de un 150%, mientras que la inflación acumulada durante el mismo período rondaría el 270%.

El segundo problema está relacionado con las restricciones en las prácticas médicas, que dificultan el acceso de los afiliados a los servicios de salud. Scutti explicó que la falta de atención oportuna puede agravar las condiciones de los pacientes y, al mismo tiempo, generar mayores dificultades financieras para las clínicas cuando deben afrontar el costo de las prestaciones.

Por último, señaló que desde hace un año y medio el PAMI viene desdoblando los pagos a los prestadores, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones económicas de las instituciones. "Ha complicado los ingresos de las clínicas, que en general están calzados con los pagos que tenemos que hacer a proveedores, empleados, médicos y anestesiólogos. La situación es bastante compleja", concluyó.

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Informe de Mauricio Conti.