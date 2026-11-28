Los tres problemas del PAMI que ponen en jaque a las clínicas privadas
Ignacio Scutti, de ACLISA, detalló en Cadena 3 las dificultades que atraviesan los prestadores de salud. Cuestionó las medidas del Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias para los afiliados.
28/11/2026 | 07:51Redacción Cadena 3
FOTO: Desplazaron a autoridades del PAMI en medio de una fuerte crisis. (Foto: NA/Archivo)
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Audio. Los tres problemas del PAMI que ponen en jaque a las clínicas privadas
Buen día, Argentina
Las clínicas privadas atraviesan una compleja situación financiera como consecuencia del atraso en los valores de las prestaciones, las restricciones en la atención de los afiliados al PAMI y las dificultades para cobrar los servicios brindados.
En diálogo con Cadena 3, Ignacio Scutti, referente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA), cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias tanto para las instituciones sanitarias como para los jubilados y pensionados.
"Las medidas de este Gobierno, en casi su totalidad, vienen impactando negativamente en las clínicas privadas y generando un estrés financiero y complicaciones no solo para las clínicas, sino también para los afiliados, que no están recibiendo las prestaciones que debería dar el PAMI porque las han limitado al máximo", sostuvo.
Consultado sobre los cambios en el organismo, Scutti manifestó incertidumbre respecto del rumbo que podrían adoptar las autoridades.
"Nosotros tenemos esperanza porque, si no la tuviéramos, cerraríamos las puertas. Lo que pasa es que no podemos identificar si el cambio es para tratar de revertir la situación o para profundizarla. Termina siendo una incógnita que puede ser preocupante para todo el sector", expresó.
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La exdirectora ejecutiva del organismo analizó en Cadena 3 Rosario la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, y advirtió sobre un posible traspaso de la atención a las provincias. Denunció deudas con prestadores, restricciones en medicamentos y cupos para prácticas médicas.
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• Los tres principales problemas de las clínicas privadas
Scutti identificó tres dificultades centrales que atraviesan los establecimientos sanitarios. La primera está vinculada al atraso de los aranceles que paga el PAMI respecto de la inflación acumulada durante la actual gestión nacional.
Según precisó, los valores de las prestaciones aumentaron alrededor de un 150%, mientras que la inflación acumulada durante el mismo período rondaría el 270%.
El segundo problema está relacionado con las restricciones en las prácticas médicas, que dificultan el acceso de los afiliados a los servicios de salud. Scutti explicó que la falta de atención oportuna puede agravar las condiciones de los pacientes y, al mismo tiempo, generar mayores dificultades financieras para las clínicas cuando deben afrontar el costo de las prestaciones.
Por último, señaló que desde hace un año y medio el PAMI viene desdoblando los pagos a los prestadores, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones económicas de las instituciones. "Ha complicado los ingresos de las clínicas, que en general están calzados con los pagos que tenemos que hacer a proveedores, empleados, médicos y anestesiólogos. La situación es bastante compleja", concluyó.
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Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo dejarán la dirección y subdirección del organismo. Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg serán sus reemplazantes, en un contexto de tensiones internas, deudas con prestadores y problemas en la atención.
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Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué situación atraviesan las clínicas privadas? Las clínicas privadas enfrentan una compleja situación financiera debido al atraso en los valores de las prestaciones y restricciones del PAMI.
¿Quién es Ignacio Scutti? Ignacio Scutti es un referente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA).
¿Cuándo comenzaron los problemas financieros? Los problemas financieros se han acentuado durante la actual gestión del Gobierno nacional.
¿Dónde se manifiestan las restricciones? Las restricciones afectan la atención de los afiliados al PAMI, limitando las prestaciones que reciben.
¿Por qué es preocupante la situación? Es preocupante porque afecta tanto a las clínicas como a los jubilados y pensionados, generando estrés financiero y complicaciones en la atención médica.