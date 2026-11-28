FOTO: La importancia de intervenir ante un trastorno de ludopatía en chicos y adultos.

La Iglesia católica celebró la sanción de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar, tras más de dos años de trabajo junto a organizaciones de la sociedad civil y legisladores para promover medidas destinadas a proteger a niños y adolescentes.

En diálogo con Cadena 3, el padre Máximo Jurcinovic destacó la labor conjunta de los distintos sectores para abordar una problemática que afecta cada vez más a los jóvenes. "El trabajo articulado entre la Iglesia, organizaciones de la sociedad civil y senadores nos permitió llevar adelante una reflexión sobre algo que necesitaba claramente una decisión: cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de este flagelo", expresó.

El sacerdote recordó que debieron esperar dos años para que la iniciativa fuera tratada en el Senado y manifestó su confianza en que la sanción de la normativa sea el inicio de un camino de colaboración para erradicar esta problemática. "Tenemos testimonios de niños, jóvenes y madres que suplicaron que se pudiera sancionar esta ley, que ahora tiene que tener también su reglamentación", señaló.

Jurcinovic vinculó la aprobación de la iniciativa con el mensaje que el papa León XIV transmitió durante el encuentro con los jóvenes en su reciente visita a la Argentina, cuando llamó a cuidar especialmente a las nuevas generaciones y a las personas más vulnerables.

Asimismo, destacó el trabajo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que desde antes de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados aportó materiales y testimonios a los legisladores, en coordinación con numerosas organizaciones. "Esto no se trata de juego legal o de juego ilegal. Se trata, ante todo, de una realidad que sabemos que hoy, también por el avance de la tecnología, está afectando seriamente la vida de nuestros niños", advirtió.

De cara a la reglamentación de la ley, Jurcinovic insistió en la necesidad de continuar trabajando de manera articulada y remarcó la responsabilidad de las familias, las instituciones y el Estado en la protección de los menores. "Creemos que hemos dado un paso para poder cuidarlos y manifestar la importancia de que se sientan protegidos", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Mauricio Conti.