Lo que comenzó en 2015 como un taller de percusión para adultos mayores se convirtió en una organización que reúne a más de 120 personas en Córdoba. Se trata de Fundación Fuerza Mayor, una iniciativa que utiliza la música, la fabricación de instrumentos y el trabajo comunitario como herramientas de transformación social y busca derribar los estereotipos asociados a la vejez.

Su creador y director, Lukas Esquivel, recientemente reconocido como uno de los Abanderados de la Argentina Solidaria 2026, dialogó con Cadena 3 sobre los orígenes del proyecto, los aprendizajes que le dejó el trabajo con las personas mayores y las historias que marcaron su trayectoria.

Nacido en un barrio de la periferia de Santa Fe, Esquivel recordó que, cuando tenía alrededor de seis años, pasaba las siestas fabricando sus propias baterías con los elementos que encontraba en el patio de su casa. Sin antecedentes de músicos en su familia, creció bajo la influencia de los corsos, las comparsas y los carnavales populares. Aprendió de manera autodidacta y recién a los 30 años comenzó a estudiar música formalmente.

"Lo que en su momento fue un juego hoy es mi laburo y sigo jugando. Tengo la bendición de decir que me dedico a jugar, a compartir esa magia, y sigo fabricando tambores con un montón de gente", expresó.

El músico vinculó la reutilización de materiales para construir instrumentos con lo que el papa Francisco denominaba la "cultura del descarte". En ese sentido, cuestionó la postergación de las personas mayores y los prejuicios que recaen sobre ese sector de la sociedad.

"La vejez es el futuro. Sin embargo, sentirnos bien, estar felices a los 80 años, nos remite a la juventud. Se sobrevalora la juventud y, al mismo tiempo, se asocia la vejez permanentemente y casi exclusivamente con la pérdida. Por lo tanto, no aparece una vejez deseable", reflexionó.

Esquivel también cuestionó que la formación docente contemple las distintas etapas de la vida, pero no profundice en la vejez. Admitió que trabajar con adultos mayores lo llevó a revisar sus propios prejuicios y a conocer experiencias que le resultaban ajenas, como afrontar la muerte de un hijo o de un compañero de vida.

"Descubrí en mi experiencia un potencial increíble, creativo, transformador y creador de una narrativa propia, que se nutre de un montón de años acumulados en el cuerpo, en la memoria y en el corazón de la sociedad", señaló.

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• La historia de Tony, el hombre que volvió a cantar

Entre las experiencias que más lo movilizaron, Esquivel recordó la de Tony, un integrante de Fuerza Mayor que falleció hace pocos días y que inicialmente había llegado al taller para acompañar a su esposa.

Tony era cantante y guitarrista, pero había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que afectó sus cuerdas vocales. Según relató el docente, sus terapeutas le habían advertido que no podría volver a cantar.

Bajo la premisa de que "acá nadie viene a mirar", Esquivel lo invitó a participar y, en una oportunidad, le prestó su guitarra para que interpretara una canción. Tony eligió una ranchera mexicana, género que lo acompañaba desde su infancia, cuando cantaba a los clientes de su tío lustrabotas a cambio de algunas monedas.

En 2019, después de un proceso de recuperación, Tony subió a un escenario en Córdoba como uno de los cantantes solistas de Fuerza Mayor. En primera fila estaban las tres profesionales que lo acompañaban en su rehabilitación fonoaudiológica. Allí interpretó "No soy de aquí ni soy de allá", de Facundo Cabral.

"Fue uno de los días que más lloré en un escenario en mi vida. Las tres chicas que estaban sentadas en primera fila se descompusieron de llanto. Yo también. Ese día Tony cantó con una integridad, como un artista consagrado", recordó emocionado.

Para Esquivel, aquella experiencia sintetiza el propósito de la organización: "Sentí que esto era potente y transformador, no por el hecho de que cambiara el mundo, sino porque transformaba un microuniverso que, a su vez, impactaba en otros microuniversos".

Tras el fallecimiento de Tony, los integrantes de la fundación acompañan a su esposa, quien continúa participando de las actividades.

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• Una jornada solidaria en el centro de Córdoba

Esquivel adelantó que el próximo sábado 12 de diciembre, entre las 10.30 y las 12, se realizará una nueva edición del Operativo de Re-Percusión Navideña en la Plazoleta del Fundador, detrás de la Catedral de Córdoba.

Durante la jornada, los integrantes de Fuerza Mayor ofrecerán un concierto de percusión y recolectarán juguetes y alimentos no perecederos destinados a la parroquia del padre Mariano Oberlin, en barrio Müller.

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Entrevista de Carolina Amoroso.