Por Sergio Suppo

España se encamina hacia unas elecciones que podrían significar un cambio de signo político en el Gobierno. La campaña electoral terminó este viernes con actos multitudinarios para las costumbres españolas y con un escenario que, si se cumplen los pronósticos de las encuestas, presenta dificultades para la continuidad de Pedro Sánchez en el poder.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cerró su campaña en la Caja Mágica de Madrid. El estadio, como dijo el propio Sánchez, se convirtió en una "caja roja": prácticamente todos los asistentes, salvo los periodistas que estábamos cubriendo el acto, vestían camisetas de ese color.

El encuentro contó con la presencia del cineasta Pedro Almodóvar y de otras personalidades de la cultura española que respaldaron la candidatura del presidente del Gobierno.

Sánchez cerró la campaña con una apelación emotiva a que los españoles lo acompañen, no por él, sino por los propios votantes y para defender los derechos que, según sostiene, podrían perderse si el Partido Popular llega al Gobierno aliado con Vox.

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• Los escenarios electorales

Prácticamente todas las encuestas anticipan que será muy difícil para el socialismo impedir que el Partido Popular y Vox reúnan los apoyos necesarios para formar gobierno. Si Sánchez consigue retener el poder mediante una alianza con otras fuerzas de izquierda, estaremos frente a una verdadera sorpresa política.

Lo esperable, de acuerdo con los sondeos, es un triunfo de Alberto Núñez Feijóo, el dirigente gallego que gobernó Galicia y que actualmente lidera el Partido Popular.

Las encuestas ubican al PP en torno al 32% o 33% de los votos, mientras que Vox podría alcanzar el 17%. Entre ambos tendrían posibilidades de reunir los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Hay que tener en cuenta que los españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno, sino a sus representantes parlamentarios. De esa composición legislativa surgen posteriormente las alianzas y los acuerdos para la investidura.

Las últimas encuestas se difundieron el lunes, debido a las restricciones legales para su publicación. Si el socialismo consiguió el repunte que imagina haber logrado durante los últimos días, podría darse la paradoja de que el PSOE sea la fuerza más votada individualmente, pero que el Partido Popular y Vox consigan la mayoría parlamentaria.

Existe también otro escenario posible, aunque menos probable: que ninguno de los dos sectores consiga los apoyos suficientes para formar gobierno.

En ese caso, entrarían a jugar los partidos regionales y nacionalistas de Cataluña, el País Vasco, Canarias y Galicia.

De todos modos, las mayores posibilidades parecen estar del lado de un cambio de gobierno, de la centroizquierda hacia la derecha. Hace tiempo que en España, como ocurre en otros sistemas parlamentarios europeos, resulta difícil que un solo partido pueda gobernar sin establecer alianzas.

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• La vivienda, la corrupción y la inmigración

La vivienda fue claramente el principal problema debatido durante la campaña electoral. Es muy difícil alquilar por los elevados costos y también resulta complicado acceder a una propiedad.

Precisamente, Pedro Sánchez decidió adelantar siete meses las elecciones después de no encontrar respaldo parlamentario para un proyecto de reforma de la ley de vivienda.

Pero hubo otros ingredientes. Uno de ellos fue la corrupción y la cantidad de casos que afectan al entorno del Gobierno socialista, algunos de los cuales involucran a la propia esposa de Sánchez y a figuras relevantes de su administración.

El otro eje lo introdujo Vox, que responsabiliza a la inmigración por varios de los problemas de España, especialmente por las dificultades de acceso a la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

En paralelo a esa discusión política, España enfrenta una nueva tragedia migratoria en la isla de El Hierro, en el archipiélago de Canarias. En las últimas horas fueron recuperados los cuerpos de 14 personas que intentaban llegar en una embarcación precaria, mientras que otros 100 migrantes de origen subsahariano, principalmente senegaleses, fueron rescatados.

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• Una palabra que marcó el cierre de campaña

El debate entre Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y referente del Frente Amplio, dejó material que los partidos intentaron aprovechar hasta el último día de campaña.

Una palabra quedó especialmente instalada: "calladita". Fue la expresión que utilizó Núñez Feijóo para cuestionar a Colau por su actitud frente a la tragedia provocada por las inundaciones en Valencia.

La expresión fue interpretada como una ofensa machista y utilizada insistentemente por el Partido Socialista y el Frente Amplio durante sus actos de cierre para cuestionar al candidato del Partido Popular.

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• Milei y la Argentina en la campaña española

Javier Milei fue utilizado tanto por Ada Colau como por Pedro Sánchez durante la campaña electoral.

No solamente ocurrió durante el debate. También anoche, en el discurso de cierre del presidente del Gobierno, las referencias a la Argentina estuvieron acompañadas por imágenes y frases que se multiplicaban en las pantallas gigantes de la Caja Mágica.

Cuando Sánchez habló de la posibilidad de que el Partido Popular y Vox impulsen un gobierno similar al de Milei, con fuertes recortes en el gasto público, aparecieron la figura del presidente argentino y la imagen de una motosierra.

Milei, su gobierno, el ajuste y la motosierra fueron utilizados por la izquierda española para cuestionar a sus adversarios.

Esto encierra una paradoja. En la anterior campaña electoral era la derecha la que acusaba a Pedro Sánchez, que ya estaba en el Gobierno y buscaba su reelección, de haber "kirchnerizado" la economía y la política de España.

En aquella oportunidad, Núñez Feijóo cuestionaba a la izquierda acusándola de ser kirchnerista. Ahora, la izquierda cuestiona a la derecha acusándola de ser libertaria o mileísta.

En cuanto a la relación política entre España y la Argentina, un eventual gobierno del Partido Popular con Vox tendría un ingrediente particular: la cercanía de Santiago Abascal con Javier Milei. Vox es, por sus afinidades ideológicas, una fuerza comparable en términos argentinos con La Libertad Avanza.

Lo llamativo es que la Argentina está siempre en el foco de las campañas electorales españolas como ejemplo de lo que no se debe hacer. En un caso, por el kirchnerismo; en el otro, por los libertarios.

No se trata de una valoración sobre ninguno de los dos modelos, sino de una descripción de lo que ocurrió en la anterior campaña electoral española y de lo que vuelve a repetirse ahora.