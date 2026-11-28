El ausentismo escolar y la creciente cantidad de estudiantes que faltan a clases porque no tienen ganas de asistir encienden las alarmas entre los especialistas. Los cambios en las dinámicas familiares y laborales, el uso de la tecnología y la manera de gestionar las frustraciones son algunos de los factores que intervienen en esta problemática.

En diálogo con Cadena 3, Anabella Serventi, licenciada en Psicología (M.N. 76.890), neuropsicoeducadora, autora y docente universitaria, señaló que para comprender lo que sucede con los niños y adolescentes es necesario analizar también el comportamiento de los adultos que los rodean.

"Las causas que se registran por ausentismo son un montón, pero está llamando mucho la atención el 'no tengo ganas'. Los chicos no tienen ganas de ir y los padres acceden a ese ausentismo", explicó.

La especialista advirtió que, después de la pandemia, las modificaciones en el mundo laboral también repercutieron en la asistencia escolar. La posibilidad de trabajar desde los hogares alteró las rutinas de muchas familias y, en algunos casos, llevar a los hijos a la escuela implica una complicación en la organización cotidiana de los padres.

Serventi sostuvo que estas conductas también están vinculadas con la cultura familiar, la responsabilidad frente a los compromisos asumidos y la capacidad de gestionar las gratificaciones y las frustraciones.

"Estamos en el paradigma de 'omitir intro'. Todo tiene que ir al punto, tiene que ser rápido, sin rodeos", expresó. En ese sentido, cuestionó que la aparente falta de tiempo contraste con las horas que se destinan al consumo de contenidos en dispositivos electrónicos mediante el desplazamiento infinito de las pantallas, conocido como scrolling.

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• Las habilidades que se desarrollan en el aula

Frente al argumento de muchos estudiantes de que se aburren en la escuela, la psicóloga destacó que la presencialidad permite desarrollar habilidades socioemocionales que trascienden los contenidos académicos, como la empatía, la socialización, el respeto por las reglas, el cumplimiento de consignas y la administración del tiempo.

"La escuela es una preparación para la vida", afirmó Serventi, al señalar que estas capacidades serán necesarias para afrontar futuras responsabilidades laborales, profesionales y personales.

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• Cuándo el ausentismo debe ser una señal de alerta

La especialista recomendó prestar especial atención cuando las inasistencias se reiteran a lo largo de los meses y los estudiantes recurren habitualmente a argumentos como la falta de ganas, el frío, el calor o la lluvia para quedarse en sus casas.

En esos casos, consideró fundamental indagar si existen dificultades para integrarse al grupo de compañeros, situaciones de acoso escolar, algún trato inadecuado por parte de docentes o autoridades, u otras experiencias que generen rechazo hacia el ámbito educativo.

Para conocer qué les sucede a los chicos, Serventi aconsejó establecer un diálogo mediante preguntas abiertas: "¿Qué fue lo que más te gustó hoy? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Hubo algo que hizo sentir incómodo a alguno de tus compañeros? ¿Qué aprendiste hoy que ayer no sabías?".

"Todo ese tipo de preguntas ayudan a conocer el mundo interno de los chicos", explicó.

Informe de Verónica Maslup.