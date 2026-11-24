Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, se sometió a estudios de sangre este martes antes del entrenamiento en Ezeiza. La decisión de realizar estos estudios surgió tras el desmayo que sufrió el jugador en la final de la Copa Sudamericana, donde Boca se consagró campeón ante Atlético Mineiro.

A pesar de que Paredes se mostró recuperado y participó sin inconvenientes del entrenamiento regenerativo del lunes, la dirección técnica decidió monitorear su evolución física. Durante los festejos por el título, el mediocampista también se mostró en buen estado, lo que generó algunas esperanzas sobre su participación en el próximo partido.

El encuentro que Boca Juniors disputará contra Independiente Rivadavia está programado para este miércoles 25 de noviembre, a las 21 horas, en La Bombonera, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, la presencia de Paredes como titular aún está en duda.

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El cuerpo médico del club se encargará de evaluar si Paredes está en condiciones de jugar o si es necesario que tome más tiempo para su recuperación. La situación del mediocampista se convierte en un tema de interés para los hinchas, quienes esperan su participación en un partido crucial para el equipo.