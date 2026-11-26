Boca Juniors recibió un importante reconocimiento de parte de la Conmebol tras su victoria en la Copa Sudamericana, un logro que rompió una sequía de 18 años sin títulos internacionales para la institución. Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena mostraron un gran nivel de juego durante toda su participación en el certamen continental y, por ello, la Conmebol incluyó a ocho de sus futbolistas en la formación ideal de la temporada.

La cuenta oficial de la Copa Sudamericana compartió la lista de los jugadores elegidos, que incluyó a Álvaro Montero, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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Junto a ellos, se sumaron Adson de Vasco da Gama, Bernard de Atlético Mineiro y Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque. La elección se realizó a través del grupo de estudio técnico de Conmebol, que está compuesto por varios exjugadores sudamericanos, y no contó con la votación de los aficionados.

En cuanto a los jugadores destacados, Miguel Merentiel finalizó como el máximo goleador de Boca en la Copa Sudamericana, anotando cinco goles, quedando a dos del uruguayo Salomón Rodríguez, quien marcó siete tantos con Montevideo City Torque. Sebastián Villa también se destacó, logrando cuatro asistencias en el torneo, lo que lo posicionó en el segundo lugar del ranking, solo detrás de Cristian Souza, de Cienciano de Perú. Merentiel, además, anotó el 2-0 en la final contra Atlético Mineiro.