Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La práctica matutina de Boca encendió las alarmas en el tramo más decisivo de la temporada debido a que el mediocampista Milton Delgado, pieza titular en la estructura del equipo, sufrió una entorsis de rodilla y debió abandonar el entrenamiento antes de su finalización para someterse a los estudios médicos de rigor.

De acuerdo con la información confirmada desde el predio xeneize, la molestia se originó de manera fortuita a raíz de un pelotazo que impactó en la punta del pie del volante, provocándole un movimiento brusco que derivó en el dolor articular.

Ante la aparición de la molestia, el futbolista dejó los trabajos junto al resto del plantel para ser evaluado por los especialistas y descartar una lesión de mayor gravedad.

El episodio ocurre en una semana determinante para la institución de la Ribera, que ultima detalles para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro de Brasil este sábado en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Más allá de la cautela habitual hasta contar con los resultados de los chequeos clínicos, en el cuerpo técnico y en el departamento médico de Boca prevalece el optimismo respecto a la evolución del mediocampista. Según estiman en el club, el cuadro no le impediría recuperarse a tiempo para integrar la delegación y estar a disposición para el encuentro decisivo del fin de semana.