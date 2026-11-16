LeBron James se metió en el podio de asistidores de la NBA y sigue haciendo historia

FOTO: LeBron James se metió en el podio de asistidores de la NBA

LeBron James continúa agigantando su leyenda en el básquetbol mundial. En su vigésima cuarta campaña en la NBA —un récord absoluto de longevidad para la competencia—, el alero estadounidense logró escalar hasta la tercera posición en la tabla de máximos asistidores de todos los tiempos. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el histórico momento se concretó durante la reciente victoria de los Philadelphia 76ers sobre los Indiana Pacers por 131 a 124.

En el transcurso del último cuarto, "The King" conectó un pase preciso para la conversión de VJ Edgecombe. Esa acción representó su asistencia número 11 de la noche y la 12.092 de su extensa trayectoria profesional, cifra con la que logró quebrar la marca de 12.091 que ostentaba el mítico Jason Kidd.

Al meterse en este podio, el jugador de 41 años solo tiene a dos basquetbolistas por delante en dicha categoría. El primer lugar absoluto le pertenece a John Stockton, inalcanzable con 15.806 asistencias, mientras que el segundo puesto es del base Chris Paul, con 12.552. Con este nuevo registro, James quedó a 460 pases efectivos de arrebatarle el segundo lugar a Paul.

En lo que respecta al desarrollo del encuentro, el experimentado alero redondeó una sólida actuación con 15 anotaciones, 11 asistencias y 7 rebotes, resultando una pieza clave para el triunfo de la franquicia de Pensilvania.

Este flamante logro consolida aún más el dominio estadístico de LeBron en los libros de la NBA. Además de su nuevo estatus como tercer mejor asistidor, el estadounidense ya es dueño de los récords de mayor cantidad de puntos anotados, partidos disputados, temporadas activo, minutos en cancha y tiros de campo ejecutados y convertidos en toda la historia de la liga.