Matías Rossi se impuso en Río Cuarto y rompió una racha de 33 carreras sin triunfos

El piloto Matías Rossi (Toyota) ganó de punta a punta la 14ª fecha de la temporada 2026 del Turismo Carretera en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El piloto de Del Viso lideró las 25 vueltas de la final, alcanzó su triunfo número 27 en la categoría y cortó una sequía personal de 33 carreras sin victorias, pues no subía a lo más alto del podio desde 2023.

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Además, Rossi le otorgó a Toyota su primera conquista del año tras 21 competencias y completó el pleno de triunfos para las siete marcas participantes en el campeonato.

Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, finalizó segundo a 1.326 segundos del vencedor y quedó como escolta en la Copa de Oro a diez puntos de la cima.

Otto Fritzler completó el podio con Mercedes-Benz tras presionar al arrecifeño en el tramo final, luego de que los dos punteros intercambiaran récords de vuelta cerca del giro 20.

Jonatan Castellano concluyó cuarto tras haber logrado la pole position del sábado y sufrido un recargo de cinco puestos para la largada.

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) superó en la vuelta 19 a Marcos Landa (Chevrolet) para quedarse con el quinto lugar, mientras que José Manuel Urcera (Mercedes-Benz), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Julián Santero (BMW) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) cerraron los diez primeros puestos.

La competencia sufrió un vuelco decisivo en la décima vuelta, cuando Facundo Chapur, entonces líder del certamen, padeció la desconexión de un cable de bujía en plena disputa con Santero por el undécimo puesto.

Aunque sus mecánicos repararon la falla con rapidez, el banderillero de salida de boxes detuvo su reingreso ante el paso inmediato de los líderes; el cordobés perdió una vuelta y cayó al 43° lugar.

Por el contrario, Santero avanzó hasta la novena posición y asumió el liderazgo del torneo y, por su parte, Mariano Werner protagonizó un roce con Santiago Mangoni —maniobra analizada por los comisarios deportivos— y finalizó 18° tras un duelo con Matías Canapino.

De cara al Premio Coronación, que se disputará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata junto al TC Pista, la Fórmula 3 Metropolitana y la Fórmula 2 Argentina, las posiciones de la Copa de Oro quedaron ordenadas de la siguiente manera: Julián Santero lidera con 146 puntos, escoltado por Agustín Canapino con 136, Otto Fritzler con 124 y Matías Rossi con 123.

Más atrás se ubican Mariano Werner (114,5), Jonatan Castellano (110), Facundo Chapur (106), Mauricio Lambiris (103,5), Christian Ledesma (95,5), Diego Azar (91,5), José Manuel Urcera (91), Ignacio Faín (89), Marco Dianda (88), Marcos Landa (86,5), Hernán Palazzo (84,5) y Juan Pablo Gianini (47,5).