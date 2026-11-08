Mongelli-Cosacov Dúo palpitó la presentación de su disco “Cielo de mil madrugadas” en Córdoba

El tango, el folklore y la música de cámara se encuentran en Cielo de mil madrugadas, el nuevo trabajo discográfico de Mongelli-Cosacov Dúo, que tendrá su presentación en vivo el próximo domingo 15 de noviembre, a las 21, en Quality Lab, en Córdoba.

El proyecto está integrado por María Victoria Mongelli, en violín, y Emiliano Casacov Martínez, en guitarra. El disco, postulado a los Latin Grammy 2026, reúne composiciones originales y nuevas lecturas del repertorio argentino, a partir del diálogo entre ambos instrumentos. Para el espectáculo, tendrán como invitado especial al reconocido percusionista Chicho Bazán.

La propuesta artística combina la formación académica y la música popular argentina, con arreglos propios y una búsqueda sonora que atraviesa distintos géneros. El resultado es un lenguaje camerístico que busca renovar las formas de interpretar el tango y el folklore.

Mongelli contó en su visita a "Amamos los Domingos" de Cadena 3 que su recorrido musical comenzó en la formación clásica, pero que con el tiempo se volcó al universo de la música popular. “Me formé en el Conservatorio Manuel de Falla, en música académica, y paralelamente me formé en música popular argentina. Mi técnica es clásica, pero ahora me dedico al lenguaje del tango y del folklore”, explicó.

Por su parte, Casacov Martínez señaló que el álbum es el resultado de ocho años de trabajo compartido y exploración musical. “Es el resultado de muchos años de trabajo y búsqueda. Nuestro disco, que fue postulado a los Latin Grammy, es producto de ocho años de tocar juntos, explorar sonoridades y conocer la música”, expresó.

El guitarrista también describió el proceso de elaboración de los arreglos, que implica mucho más que trasladar una obra a otro formato instrumental. Como ejemplo, mencionó Niebla del Riachuelo, una pieza que interpretaron durante años antes de trabajar en una versión propia.

“El proceso de arreglo incluye modificar texturas, cambios armónicos, pautar el fraseo y los modelos de marcación del tango”, detalló.

Una noche entre el tango, el folklore y la música de cámara

El nombre del disco evoca la madrugada como un territorio de encuentros, bohemia, acordes y melodías: ese momento en que la noche y el día se encuentran.

Con composiciones propias, arreglos originales y una marcada identidad autoral, Mongelli-Cosacov Dúo propone una experiencia musical que combina tradición y renovación, y proyecta la riqueza de la música argentina hacia el panorama latinoamericano contemporáneo.

La presentación será el domingo 15 de noviembre, a las 21, en Quality Lab, con la participación especial de Chicho Bazán.

Entrevista de "Amamos los Domingos"