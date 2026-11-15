FOTO: La Trova Coral anticipó su homenaje a Silvio Rodríguez en Córdoba.

La Trova Coral de la Ciudad de Córdoba se prepara para un emotivo homenaje a Silvio Rodríguez en el Teatro Real de Córdoba, el próximo sábado 21 y domingo 22 de noviembre a las 20 horas, y anticiparon parte del show en "Amamos los domingos".

En ese marco, en los estudios de Cadena 3 la agrupación cantó algunas de las canciones que interpretarán en el show "Silvio Nuestro" que celebra los 80 años del icónico cantante cubano.



Parte del ensamble vocal en los estudios de Cadena 3.

Con la dirección general de Alejandro Pittis y la producción del propio ensamble vocal cordobés, el ensamble vocal está integrado por alrededor de 50 cantantes.

El concierto propone un recorrido coral por las canciones más emblemáticas del trovador, con el acompañamiento musical de Carlos Mozetic Trío y la participación de artistas invitados: Sergio Korn; Coral Mala Junta, dirigida por Guillermo Bonaparte; y el Coro de Niños del Instituto Niños Músicos Herbert Diehl, dirigido por Santiago Serna.

El director del ensamble vocal, Alejandro Pittis, comentó en Cadena 3 que el homenaje busca conectar con diversas generaciones. "La música de Silvio significa mucho para nosotros. Es la banda sonora de nuestras vidas para muchos de nosotros", confesó.

El evento se presenta como una oportunidad para mantener viva la música de Silvio, quien, según Pittis, "le canta a las cosas verdaderamente importantes de la vida".

Las entradas se pueden adquirir en Autoentrada.com.

Entrevista en "Amamos los domingos".