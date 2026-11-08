El deporte y los papas: "Padre, póngase la sotana"

Por Jorge Parodi

“Esta semana hablé con el papa y me preguntó por Belgrano”.

La broma del querido y admirado cardenal y arzobispo cordobés Angel Rossi, reconocido hincha celeste, haciendo referencia a un supuesto diálogo con el papa León XIV, es sólo una muestra del fuerte vínculo de la Iglesia y del Vaticano con el deporte.

El papa Pío XII (1939-1958) fue uno de los primeros en dirigirse a los deportistas de manera sistemática.

Definía al deporte como una escuela de disciplina, dominio de uno mismo y respeto al prójimo.

Juan Pablo II, considerado “el papa deportista”, practicó esquí, natación, senderismo y fútbol en su juventud.

En su país (Polonia) era aficionado al Cracovia y tenía fama de ser un buen arquero.

Juan Pablo II creó en 2004 lo que hoy es la Sección Iglesia y Deporte.

El denominado "Mensajero de la Paz" afirmaba que el deporte es una metáfora de la vida.

Nuestro papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) de niño solía ir a la cancha con su padre a ver a su San Lorenzo, club del cual fue el socio número 88.235.

Durante su pontificado recibió a delegaciones de clubes y selecciones de todo el mundo y promovió la realización de los Partidos por la Paz.

El papa León XIV se define como un aficionado al tenis y ha sido un practicante habitual del deporte blanco.

También ha demostrado cercanía con la juventud deportista y ha desarrollado reflexiones claves: “Nadie nace campeón, ni santo; se requiere esfuerzo, constancia y superación personal".

Enfatiza respecto de la rivalidad sin enemistad, considera que el deporte es un puente para unir a las personas frente a la distancia tecnológica y la polarización social.

El Vaticano cuenta con una sección dedicada exclusivamente al deporte, promoviendo eventos de caridad, las olimpiadas del Vaticano y la pastoral deportiva.

Se disputa un torneo oficial de fútbol donde compiten equipos formados por seminaristas y colegios pontificios de todo el mundo y una selección de fútbol del Vaticano donde juegan empleados de la Santa Sede, entre ellos, los integrantes de la Guardia Suiza.

En este tipo de torneos es muy común escuchar después de un caño o un túnel una frase muy futbolera: "Padre, póngase la sotana”.