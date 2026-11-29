El Club Atlético Belgrano y la organización Rueda Conmigo Tándem llevaron adelante este domingo una jornada de ciclismo adaptado en el estadio Julio César Villagra, en el marco de las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La propuesta comenzó a las 9 en el Gigante de Alberdi, con una invitación abierta a toda la comunidad. La consigna fue que nadie se quedara afuera: los participantes podían llevar su propia bicicleta, pedalear junto a otra persona o sumarse como acompañantes para que alguien más pudiera disfrutar de la experiencia.

La iniciativa buscó promover el encuentro y la inclusión a través del deporte, con una mañana de actividades compartidas en el estadio de Belgrano.

Una jornada con actividades para toda la comunidad

Además de la bicicleteada, los asistentes pudieron aprender a reparar sus bicicletas en una bicicletería ambulante, participar de una radio abierta y compartir un espacio gastronómico.

Durante la actividad, uno de los participantes destacó el valor de estas propuestas y expresó a Cadena 3: "El deporte saca la discapacidad del hogar. No somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa".

La jornada se desarrolló en la previa del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca promover los derechos, la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Informe de Orlando Morales