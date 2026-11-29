Belgrano organizó una emotiva jornada de ciclismo adaptado en el Gigante de Alberdi
La actividad se realizó junto a Rueda Conmigo Tándem, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hubo bicicleteada, radio abierta y una bicicletería ambulante.
29/11/2026 | 11:20Redacción Cadena 3
FOTO: La emotiva jornada de ciclismo adaptado se desarrolló en Alberdi.
FOTO: La emotiva jornada de ciclismo adaptado se desarrolló en Alberdi.
FOTO: La emotiva jornada de ciclismo adaptado se desarrolló en Alberdi.
FOTO: La emotiva jornada de ciclismo adaptado se desarrolló en Alberdi.
FOTO: La emotiva jornada de ciclismo adaptado se desarrolló en Alberdi.
El Club Atlético Belgrano y la organización Rueda Conmigo Tándem llevaron adelante este domingo una jornada de ciclismo adaptado en el estadio Julio César Villagra, en el marco de las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.
La propuesta comenzó a las 9 en el Gigante de Alberdi, con una invitación abierta a toda la comunidad. La consigna fue que nadie se quedara afuera: los participantes podían llevar su propia bicicleta, pedalear junto a otra persona o sumarse como acompañantes para que alguien más pudiera disfrutar de la experiencia.
La iniciativa buscó promover el encuentro y la inclusión a través del deporte, con una mañana de actividades compartidas en el estadio de Belgrano.
Una jornada con actividades para toda la comunidad
Además de la bicicleteada, los asistentes pudieron aprender a reparar sus bicicletas en una bicicletería ambulante, participar de una radio abierta y compartir un espacio gastronómico.
Durante la actividad, uno de los participantes destacó el valor de estas propuestas y expresó a Cadena 3: "El deporte saca la discapacidad del hogar. No somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa".
La jornada se desarrolló en la previa del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca promover los derechos, la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Informe de Orlando Morales
Lectura rápida
¿Qué se realizó el domingo? Se llevó a cabo una jornada de ciclismo adaptado.
¿Quiénes organizaron el evento? El evento fue organizado por el Club Atlético Belgrano y Rueda Conmigo Tándem.
¿Cuándo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Se conmemora cada 3 de diciembre.
¿Dónde tuvo lugar la actividad? En el estadio Julio César Villagra, también conocido como Gigante de Alberdi.
¿Por qué es importante esta jornada? Busca promover el encuentro, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.