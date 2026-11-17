FOTO: El español está lleno de términos que provienen de la "colonización" del ingles.

El periodista Juan Blondont abordó este martes la creciente "colonización" de los términos en inglés en el habla cotidiana, destacando que el español es una lengua viva, inquieta y permeable, que históricamente ha incorporado préstamos lingüísticos de diversos orígenes.

Blondont explicó que la aceleración impuesta por internet, las redes sociales y la globalización impulsó la adopción masiva de anglicismos, los cuales muchas veces se integran no por falta de vocabulario propio, sino por moda o para aparentar un perfil más profesional y moderno.

Al analizar el ámbito laboral y corporativo, el cronista ejemplificó cómo las reuniones, llamadas, opiniones o mejoras pasaron a denominarse habitualmente "meetings", "calls", "feedbacks" o "upgrades", conviviendo con expresiones como "like", "followers", "coworking" o "break".

Esta tendencia se extiende también al ámbito cotidiano y de la moda, donde se suele utilizar "outfit" por "conjunto", "spoiler" por "adelanto", "hobby" por "pasatiempo", "tip" por "consejo", "hater" por "odiador" o "random" por "aleatorio", demostrando una complicidad colectiva al desplazar innecesariamente vocablos en español.

Para poner en perspectiva el fenómeno, el comunicador recordó que el español lleva siglos enriqueciéndose con palabras provenientes de otras lenguas, citando términos heredados del árabe, como "almohada" o "azúcar"; del francés, como "hotel" o "garaje"; y del italiano, como "piano" o "piloto", los cuales hoy se perciben como totalmente propios.

Sin embargo, advirtió que la principal diferencia con la época actual radica en el ritmo vertiginoso con el que viajan las palabras gracias a las tecnologías digitales.

Frente a este escenario, Blondont remarcó que la incorporación de modismos extranjeros no debe causar escándalo, puesto que los idiomas siempre se transformaron de manera dinámica mediante el intercambio cultural.

No obstante, advirtió que el verdadero peligro no reside en la llegada de palabras nuevas, sino en la posibilidad de olvidar los equivalentes en castellano o dejar de emplear el vocabulario propio al sustituirlo por hábitos lingüísticos pasajeros.

Por último, el periodista recordó la célebre sátira del artista italiano Adriano Celentano, quien en 1972 compuso una canción con términos inventados que imitaban el sonido del inglés para criticar la fascinación europea por lo anglosajón, la cual terminó convirtiéndose en un insólito éxito internacional.

A modo de conclusión, Blondont invitó a reflexionar sobre la verdadera necesidad de emplear estos términos en el día a día para preservar la riqueza de la lengua originaria sin perder la fluidez ni el sentido crítico ante las modas globales.