FOTO: Paris Hilton, vestida de rosa, encabezó una manifestación contra las "deepfakes" sexuales.

La grieta política en Estados Unidos se cerró temporalmente ante un asunto que preocupa a la sociedad: la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial.

Paris Hilton se presentó ante el Congreso respaldada por ambos partidos, republicano y demócrata, para exigir una ley federal que proteja a las víctimas.

Hilton expresó que "más de cien mil imágenes y videos explícitos" la exhiben de manera "gráfica e inquietante", enfatizando que "las leyes no nos están protegiendo". Su mensaje resuena especialmente en un contexto donde se generan casos similares en Argentina, involucrando a menores.

En diálogo con Cadena 3, Sabrina Kenis, abogada especializada en género, subrayó este jueves que "hay deudas pendientes" por parte del Congreso argentino en términos de legislación sobre la difusión no consentida de imágenes íntimas. "El mal uso de las tecnologías afecta sobre todo a niñas, niños y adolescentes", advirtió.

Las estadísticas de UNICEF revelan que el 43% de los jóvenes de entre 14 y 17 años recibieron imágenes íntimas adulteradas por inteligencia artificial. Kenis destacó que sólo un 30% verifica la autenticidad de estas imágenes y que un 40% las reproduce, lo que evidencia una falta de educación sobre el tema.

En Argentina, el Congreso debe avanzar en la tipificación penal de estos delitos, ya que, al no existir leyes específicas, las víctimas deben recurrir a otras figuras del Código Penal para obtener justicia.

Kenis mencionó que las denominadas leyes "Belén" y "Ema", que buscan proteger a las víctimas, aún esperan aprobación.

La abogada enfatizó la urgencia de debatir estas problemáticas en el ámbito público, recordando que "las violencias en entornos digitales no hacen distinción de clase social". "Éste es un claro desafío que enfrenta la sociedad contemporánea", subrayó.

Entrevista de "Amamos Argentina".