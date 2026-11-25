El pianista y director de orquesta Sergio Feferovich habló este miércoles en Cadena 3 sobre "La libertad y la música", conceptos que el artista desea explorar en su próxima presentación, el 28 de noviembre en la Ciudad de las Artes de Córdoba.

Mencionó ejemplos históricos que unen ambos conceptos, como la sinfonía 'La sorpresa' de Haydn, compuesta en 1791, dos años después de la Revolución Francesa. "Esta sinfonía es uno de los primeros casos en donde el compositor empieza a rebelarse con las autoridades", destacó.

Feferovich también se refirió a la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que celebra la libertad de Rusia ante las tropas francesas. A pesar de que Tchaikovsky no consideraba esta obra como una de sus mejores, su uso en celebraciones, como el 4 de julio en Estados Unidos, la ha convertido en un símbolo de libertad. "La música sirve para todo y tiene tantas vertientes que a mí me sigue fascinando encontrar estas analogías", afirmó.

El maestro sugirió que muchos argentinos quizás no conozcan la sinfonía "Viva la Libertad", compuesta por Lalo Schifrin y Rob Steinman, dedicada a Argentina. Según él, la música puede ser una vía de resistencia y libertad, recordando a los espirituales de los esclavos en Estados Unidos.