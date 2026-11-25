La relación entre música y libertad, analizada por el maestro Feferovich con mirada en la historia
El pianista y director de orquesta ofrecerá un concierto en Córdoba el 28 de noviembre. Como adelanto, habló en Cadena 3 sobre cómo se conectan esos conceptos en los grandes compositores clásicos.
25/11/2026 | 22:17Redacción Cadena 3
FOTO: El pianista Sergio Feferovich deleitó a la audiencia de Cadena 3.
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Amamos Argentina
El pianista y director de orquesta Sergio Feferovich habló este miércoles en Cadena 3 sobre "La libertad y la música", conceptos que el artista desea explorar en su próxima presentación, el 28 de noviembre en la Ciudad de las Artes de Córdoba.
Mencionó ejemplos históricos que unen ambos conceptos, como la sinfonía 'La sorpresa' de Haydn, compuesta en 1791, dos años después de la Revolución Francesa. "Esta sinfonía es uno de los primeros casos en donde el compositor empieza a rebelarse con las autoridades", destacó.
Feferovich también se refirió a la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que celebra la libertad de Rusia ante las tropas francesas. A pesar de que Tchaikovsky no consideraba esta obra como una de sus mejores, su uso en celebraciones, como el 4 de julio en Estados Unidos, la ha convertido en un símbolo de libertad. "La música sirve para todo y tiene tantas vertientes que a mí me sigue fascinando encontrar estas analogías", afirmó.
El maestro sugirió que muchos argentinos quizás no conozcan la sinfonía "Viva la Libertad", compuesta por Lalo Schifrin y Rob Steinman, dedicada a Argentina. Según él, la música puede ser una vía de resistencia y libertad, recordando a los espirituales de los esclavos en Estados Unidos.
Lectura rápida
¿De qué habló Sergio Feferovich en Cadena 3? Habló sobre "La libertad y la música", explorando la conexión entre ambos conceptos en su próxima presentación.
¿Qué ejemplos históricos mencionó Feferovich? Mencionó la sinfonía 'La sorpresa' de Haydn y la Obertura 1812 de Tchaikovsky como ejemplos que unen libertad y música.
¿Qué simboliza la Obertura 1812 según Feferovich? Simboliza la libertad de Rusia ante las tropas francesas y se ha convertido en un símbolo de libertad en celebraciones como el 4 de julio en Estados Unidos.
¿Qué sinfonía sugirió que los argentinos no conocen? Sugirió la sinfonía "Viva la Libertad", compuesta por Lalo Schifrin y Rob Steinman, dedicada a Argentina.
¿Qué papel atribuye a la música según Feferovich? La música puede ser una vía de resistencia y libertad, recordando los espirituales de los esclavos en Estados Unidos.