La cantante y compositora española Eva Amieva desembarca en Córdoba para ofrecer su primera serie de conciertos en Argentina, con una propuesta musical que combina las raíces culturales del norte de España con influencias y ritmos contemporáneos.

Nacida en Oviedo, la artista llega con canciones atravesadas por las tradiciones asturianas y cántabras, pero con una mirada puesta en la renovación de la música popular.

"Es una canción de raíz, con un gusto de mi tierruca, en la cual tiene un guiño a Aires de Milonga", explicó Amieva al describir su identidad musical.

Su llegada al país también tiene un componente afectivo y familiar. La artista expresó su emoción por conocer Argentina y recordó la historia de sus antepasados: "Los hermanos de mis abuelos paternos cruzaron el charco para buscar un futuro mejor".

La agenda cordobesa comienza el viernes 21 de noviembre a las 21 en La Parisina. El sábado continuará en el Centro Cultural Alta Córdoba y el domingo tendrá una presentación en el Museo Caraffa.

En diálogo con Cadena 3, Amieva destacó la diversidad cultural que encontró en Argentina y la presencia de músicos en distintos espacios de la vida cotidiana.

"En cada esquina hay un músico", expresó, al manifestar su admiración por la variedad de géneros y expresiones musicales que conviven en el país.

Desde su perspectiva, la tradición no debe entenderse como algo estático, sino como una construcción que se transforma con el paso del tiempo y las nuevas generaciones.

"Lo que hoy entendemos por tradición, en su momento, fue evolución, fue innovación", reflexionó.

En esa línea, la cantante apuesta por reinterpretar los sonidos de sus raíces y adaptarlos a nuevas formas musicales que permitan conectar con públicos diversos. Su experiencia como profesora de música también influye en esa búsqueda de acercar diferentes expresiones culturales a nuevos oyentes.

Entre las composiciones que forman parte de su repertorio se encuentra "Arrancapallá", una canción ligera inspirada en el refranero cántabro que aborda, con humor, el dilema entre la riqueza material y el amor verdadero.

A través de una historia sencilla y descontracturada, la artista propone una reflexión sobre aquello que realmente tiene valor en la vida.

"Al final se le da peso al valor de la autenticidad y del corazón", explicó.

Con una propuesta que cruza geografías, generaciones y estilos musicales, Eva Amieva llega a Córdoba para compartir sus raíces españolas y establecer un diálogo con la cultura argentina.

Una serie de conciertos que representa también un encuentro con la historia familiar que la conecta con este lado del Atlántico.

Entrevista de "Amamos Argentina"