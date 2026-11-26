FOTO: Escenas de cruenta violencia se vieron en las tribunas donde estaban los "granates".

En el marco de la culminación del adiestramiento operativo anual de las Fuerzas Armadas, Cadena 3 presenció este jueves de manera exclusiva el desarrollo del ejercicio conjunto “Fénix”, una maniobra a gran escala que integró capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la mayor base naval de Bahía Blanca.

Tras presenciar el despliegue de más de 2.000 efectivos en el terreno, el enviado especial de la emisora, Agustín González, dialogó con el ministro de Defensa de la Nación, teniente general Carlos Presti, quien realizó un balance sumamente positivo de la jornada y destacó el alto grado de interoperabilidad alcanzado entre las tres fuerzas y el Estado Mayor Conjunto.

Durante la entrevista, el titular de la cartera castrense se refirió al estado de actualización técnica del material operativo y realizó una fuerte definición sobre el momento que atraviesan las Fuerzas Armadas.

Con cuatro décadas de trayectoria dentro de la milicia, Presti aseveró que "se está invirtiendo como nunca antes en los últimos 40 años", permitiendo que los hombres y mujeres de la institución reciban equipamiento adecuado a sus exigencias.

En este sentido, remarcó que el recurso más valioso de las fuerzas es su capital humano y que el objetivo central de su gestión es legar a las futuras generaciones una estructura militar significativamente mejor equipada que la que su promoción recibió.

Al argumentar la importancia de realizar estos ejercicios complejos durante tiempos de paz, el ministro enfatizó que el adiestramiento continuo resulta la única vía para garantizar la custodia de la soberanía y la seguridad de los ciudadanos.

Presti explicó que los soldados provienen de la ciudadanía y sirven a la nación por amor a la patria, por lo que el Estado debe respaldar esa vocación mediante inversiones prioritarias en materia de Defensa.

Asimismo, sostuvo que la preparación constante es indispensable para consolidar el control efectivo y permanente de los espacios terrestres, marítimos y aéreos del territorio nacional.

Las maniobras del ejercicio conjunto “Fénix” se destacaron por su alto nivel de realismo y exigencia táctica, simulando operaciones en el marco de un conflicto bélico hipotético con el uso de munición de guerra real.

La operación abarcó demostraciones de capacidades anfibias, operaciones especiales, empleo de medios mecanizados y blindados, y sistemas de defensa antiaérea.

La simulación incluyó la hipótesis de defensa de nodos portuarios estratégicos y recursos energéticos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta coordinada y la velocidad de despliegue de las fuerzas en situaciones límite.

Por último, el teniente general Carlos Presti destacó el compromiso mostrado por los efectivos de todas las graduaciones al cierre de un operativo que marca un hito en el adiestramiento conjunto nacional.

El ministro concluyó reafirmando la necesidad de sostener este rumbo de integración y adiestramiento, consolidando Fuerzas Armadas modernas, equipadas y disuasivas al servicio de los intereses soberanos de la Argentina.

Cifras

Personal militar involucrado: 2.338 personas (1.140 del Ejército, 1.109 de la Armada y 89 de la Fuerza Aérea).

Combustible: 300 mil litros

Raciones de alimento y agua: 25.060

Energía eléctrica de generación propia: 225 kW

Kilómetros en despliegue y repliegue: 196.187

Vehículos y medios: 177 (158 vehículos, 4 buques y 15 aeronaves)

Informe de Agustín González.