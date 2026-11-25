FOTO: Buenos Aires celebra el Teatro Independiente con funciones gratis, a la gorra y descuentos

Buenos Aires celebra esta semana el Día del Teatro Independiente, una fecha que cada 30 de noviembre recuerda la fundación, en 1930, del Teatro del Pueblo, considerado el primer teatro independiente de la ciudad y del país.

La conmemoración se extenderá desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre, con más de 80 funciones en alrededor de 70 salas porteñas. La propuesta incluye espectáculos gratuitos, a la gorra, promociones 2x1 y descuentos especiales, según cada espacio.

“Estamos conmemorando el Día del Teatro Independiente, que se festeja precisamente el 30 de noviembre en homenaje a la fundación del Teatro del Pueblo en 1930”, explicó a Cadena 3 Gonzalo Pérez, presidente de ARTEI, la Asociación Argentina del Teatro Independiente, que representa a más de 100 salas de la Ciudad de Buenos Aires.

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Una semana para acercar al público a las salas

La iniciativa es organizada por ARTEI desde 2019 y busca convertir la efeméride en una oportunidad para que nuevos espectadores se acerquen a los espacios independientes y conozcan la amplitud de propuestas que conviven en la cartelera porteña.

“Vamos a hacerlo con obras a la gorra, grandes descuentos, dos por uno y, en algunos casos, entrada gratuita”, detalló Pérez.

Durante sus primeras ediciones, la actividad contó con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo que, según explicó el titular de ARTEI, permitía ofrecer entradas gratuitas en todas las salas participantes.

“Lamentablemente ese apoyo se discontinuó hace dos años y ahora lo autogestionamos desde ARTEI y desde cada una de las salas”, señaló.

A pesar de ese cambio, la asociación decidió sostener la celebración y ampliar las modalidades para facilitar el acceso del público.

“Toda la potencia creadora del teatro independiente”

Para Pérez, el objetivo principal va más allá de los descuentos y las promociones: se trata de poner en valor una parte central de la identidad cultural de Buenos Aires.

“La idea es conmemorarlo junto al público, que pueda acceder a toda la potencia creadora del teatro independiente de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

La jornada central será el lunes 30 de noviembre, fecha establecida como Día del Teatro Independiente porteño en recuerdo de la creación del Teatro del Pueblo. Hasta entonces, decenas de espacios distribuidos por distintos barrios mantendrán una programación especial.

La cartelera completa, las modalidades de cada función y las reservas pueden consultarse a través de Alternativa Teatral y de las redes sociales de las salas participantes.

Informe de Agustín González.