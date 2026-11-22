FOTO: Así es "Bichos del Mar", el documental que revela un fascinante mundo marino en Mar

El próximo jueves se estrena en cines el documental "Bichos del Mar", que narra la expedición científica realizada por el CONICET en Mar del Plata y que tuvo muchísima repercusión.

Este trabajo revela criaturas marinas sorprendentes y captó la atención de miles de espectadores a través de transmisiones en vivo.

La idea que el CONICET es poner comentarios al alcance de todo el planeta sobre unas imágenes que eran realmente maravillosas. Durante las transmisiones, hubo días que alcanzaron hasta 92.000 personas conectadas, observando el fondo marino y aprendiendo sobre biología marina.

El documental, dirigido por Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein, presenta no solo las imágenes de la expedición, sino también la experiencia de los científicos a bordo del buque Falcor.

El fenómeno de las transmisiones en vivo atrajo la atención de medios internacionales, lo que llevó a un interés global por el streaming. La interacción entre científicos y espectadores también fue clave, ya que "las personas en el chat empezaban a oficiar de taxónomos, renombrando las cosas que se iban encontrando".

En diálogo con Cadena 3, Bendomir destacó que en el chat, la gente empezó a oficiar de taxónomos, renombrando las cosas que se iban encontrando. "Entonces había como un doble juego y una apertura de los científicos a prenderse en esos juegos de la gente que me parece que quizá en otros lugares no hubiese sucedido", comentó.

Y amplió: "De hecho, estos son científicos rebeldes que son taxónomos que le dicen a los organismos bichos. Ya desde ahí están rompiendo. Que me parece que eso, esa es la argentinidad".

El documental no es un formato tradicional, sino que mezcla géneros. Cada capítulo del documental tiene su propio tono y género, ofreciendo una experiencia variada al espectador.

"Bichos del Mar" se estrena el próximo jueves en cines de todo el país. Para más información sobre las salas específicas, los interesados pueden seguir el Instagram de la película.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Francisco Vidal para "Amamos los domingos".