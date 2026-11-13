"A fuego lento": Susana Buontempo presentó en Villa María su libro sobre más de 30 años de radio

FOTO: Chema Forte y Susana Buontempo conversaron en la Feria del Libro de Villa María.

En el marco de la Feria del Libro de Villa María, la conductora del programa "Noche y día" de Cadena 3, Susana Buontempo, presentó este viernes su obra titulada “A fuego lento”.

Con casi 34 años de trayectoria ininterrumpida frente al micrófono, la locutora compartió el profundo significado de plasmar en papel el alma y las vivencias de más de tres décadas acompañando a la audiencia a través de la radio.

La referente del trasnoche repasó las motivaciones que la llevaron a dar forma a esta recopilación literaria y afectiva.

Durante su diálogo en Cadena 3 con Chema Forte, Buontempo explicó que la idea de concebir el libro surgió al cumplir los 30 años al aire en "Noche y día", momento en el que decidió hacer una pausa y mirar hacia atrás para tomar dimensión de todo lo atesorado a lo largo del tiempo.

En ese sentido, reflexionó sobre la naturaleza efímera del medio radial, señalando que el trabajo diario es como el aire que se va a menos que quede registrado en la memoria o en el papel.

Por este motivo, sintió el impulso de rescatar esa labor artesanal de cada jornada para que perdure más allá de la sintonía.

Al abordar el proceso de redacción, la conductora reveló que no le resultó complejo escribir la obra, ya que decidió volcar sus vivencias utilizando sus propias palabras, con la misma frescura e intimidad con la que les habla a sus oyentes en cada madrugada.

Asimismo, la publicación cuenta con el valor agregado del prólogo redactado por su colega y amigo Luis Beresovsky, aportando una cálida introducción a las historias que entrelazan la música, la palabra y los viajes por todo el territorio nacional.

Un aspecto sumamente destacado de “A fuego lento” es su cuidada dimensión estética, dado que incluye más de 60 o 70 imágenes y pinturas elaboradas por un grupo de artistas plásticos amigos.

Buontempo resaltó la generosidad de estos expositores, quienes se ofrecieron a ilustrar el volumen y la acompañan presencialmente en cada una de sus presentaciones exhibiendo los cuadros.

Esta conjunción entre literatura, artes visuales y radio convierte a cada encuentro con los lectores en una experiencia cultural viva y comunitaria.

El recorrido del libro tuvo su emotivo puntapié inicial en el Teatro Real de Córdoba, bajo la organización de Cadena 3, y continúa viajando por diversos rincones del país donde la autora es convocada, como la Feria del Libro de Villa María.

Buontempo concluyó reafirmando su inmenso agradecimiento hacia los oyentes que la eligen en la noche, renovando el compromiso irrenunciable de seguir brindando calidez, palabra y compañía a través del aire radial.

Entrevista de “Amamos Argentina”.