FOTO: Cómo conservar las sobras de comida y qué errores pueden poner en riesgo la salud.

El ingeniero en alimentos Tomás Gil brindó una serie de recomendaciones para conservar correctamente las sobras de comida y advirtió sobre los riesgos de dejarlas en el horno, el microondas o sobre la mesada, incluso cuando estén cubiertas con un repasador.

"Siempre la recomendación es no dejar más de dos horas los alimentos a temperatura ambiente. Mientras menos, mejor", explicó en Cadena 3. El especialista indicó que entre los 5 y los 60 grados existe una zona de peligro que favorece la reproducción de bacterias. Además, señaló que los niños, los adultos mayores y las embarazadas son más vulnerables ante una eventual contaminación.

Gil recomendó almacenar las sobras en recipientes aptos para alimentos y colocarlos en el estante superior de la heladera. Precisó que las preparaciones pueden conservarse entre dos y cuatro días refrigeradas y entre dos y tres meses en el freezer, aunque después de ese período pueden experimentar cambios de color y aroma. En el caso del pescado, aconsejó conservarlo en la heladera durante uno o dos días.

De cara a las fiestas de fin de año, el ingeniero hizo especial hincapié en las preparaciones con mayonesa y salsas. Sugirió servir las porciones y refrigerar inmediatamente el resto, en lugar de mantenerlas durante horas sobre la mesa. Para trasladarlas, recomendó utilizar recipientes herméticos y conservadoras con hielo.

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Respecto de las comidas calientes, aconsejó retirarlas de las ollas y distribuirlas en recipientes pequeños para acelerar su enfriamiento. "Una vez que deje de humear, aunque quede un poco tibio, lo llevamos a la heladera", explicó, sin necesidad de esperar a que el alimento esté completamente frío.

En cuanto a los envoltorios, indicó que se pueden utilizar film plástico y papel aluminio, aunque desaconsejó el contacto de este último con alimentos ácidos, como salsas o encurtidos, debido a la posible migración del metal hacia las preparaciones. La misma advertencia se aplica a las ollas de aluminio. También recomendó retirar los alimentos sobrantes de las latas abiertas y trasladarlos a otros recipientes.

Como alternativas al film, mencionó el papel manteca y las telas recubiertas con cera de abeja, que permiten conservar la humedad de alimentos como paltas y quesos. Estas últimas pueden lavarse, secarse y reutilizarse hasta que comiencen a deteriorarse.

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Para evitar la oxidación de las paltas cortadas, Gil sugirió colocar una capa de aceite que impida el contacto con el oxígeno o agregar jugo de limón o vinagre. En el caso de las papas peladas, recomendó colocarlas en un recipiente con agua.

"El vidrio siempre es el material por excelencia", sostuvo al referirse a los recipientes de almacenamiento, debido a que es el que menos interactúa con los alimentos. En caso de utilizar plástico, aconsejó verificar que tenga el símbolo que certifica su aptitud para uso alimentario y reemplazar los recipientes cuando se deterioren. También desaconsejó reutilizar reiteradamente las botellas descartables.

Por último, explicó que no es necesario esterilizar los frascos de vidrio de uso cotidiano, sino que basta con lavarlos después de cada utilización. Para la elaboración de conservas, en cambio, recordó la importancia del proceso de esterilización y de colocar siempre tapas nuevas, aunque se reutilicen los frascos.

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