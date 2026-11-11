Nahuel Pennisi habló tras cantarle a León XIV: "Es una emoción indescriptible para mi vida personal"

Nahuel Pennisi interpretó "Yo vengo a ofrecer mi corazón", de Fito Páez, ante el papa León XIV en la vigilia con jóvenes del martes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Al día siguiente, el músico contó en Cadena 3 que seguía reviviendo la presentación con cada mensaje que recibía. "Una emoción total, indescriptible", recordó. Dijo que fue un momento histórico en su vida personal.

Pennisi contó que esa mañana habló con un director musical al que admira y que, al recordar la visita del Papa, su colega se puso a llorar. El músico explicó que para él cantar en la vigilia fue una forma de agradecer quién es y la posibilidad de estar cerca del pontífice.

El cantante propuso "Yo vengo a ofrecer mi corazón" junto con canciones religiosas como "Pescador de hombres" y "Alma misionera". El equipo de producción se inclinó por la de Páez. Pennisi la definió como "atemporal" y agradeció a la organización por haber dialogado con los artistas sobre el repertorio.

El músico también contó que los sonidistas de la vigilia eran los mismos con los que trabaja su banda. Antes de la presentación, bromeó con ellos sobre el micrófono del pontífice. "Ya está bendecido, así que eso va a sonar bien sí o sí", les dijo.

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Antes de salir a escena, los artistas se tomaron de las manos. "Todas las manos, todas", les dijo Pennisi, al recordar "Canción con todos" y el llamado a la unidad que León XIV hizo durante su visita. El músico destacó la solidaridad de los argentinos y dijo que es posible convivir aun cuando haya desacuerdos.

Uno de los momentos que más lo conmovió fue "el silencio profundo de un millón de personas escuchando al Papa y escuchando a los artistas", según describió. También destacó el respeto del público durante el encuentro.

Pennisi explicó que, con tanta gente y la vigilia en marcha, no llegó a saludar a León XIV después de cantar. Un hombre que hablaba en italiano le entregó un rosario bendecido por el Papa junto con un sobre que llevaba el escudo del Vaticano. El músico contó que el rosario era más grande de lo habitual y que se lo llevó a su casa para conservarlo con su familia.

Al repasar los mensajes del pontífice, Pennisi valoró la sencillez con la que habló de la unidad, de animarse a asumir compromisos duraderos y de que Dios les abre las puertas a todos por igual. "Ojalá que en este tiempo donde ya se acerca la Navidad […] podamos mantener esa sensibilidad que nos dejó el Papa", expresó.

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Entrevista de Rodolfo Barili.