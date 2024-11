Maqueda y la condena a CFK: "Habrá un pronunciamiento en un tiempo prudencial"

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, se expresó sobre la reciente condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad y el proceso judicial que sigue tras el fallo de este miércoles.

El magistrado habló con Cadena 3 en la Legislatura de Córdoba, donde se le rindió un homenaje por su trayectoria.

En ese marco, Maqueda abordó la ratificación del fallo de Casación y las implicancias de un posible recurso ante la Corte Suprema, donde explicó "los tiempos" que tiene la máxima instancia judicial del país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El juez destacó que "no se maneja ningún tipo de tiempo" en este contexto, explicando que el fallo recién se conoce y las partes tienen la posibilidad de recurrir. "El recurso extraordinario se impone ante el tribunal mismo en el que dictó el fallo, y después de eso, va recién a la Corte", añadió.

Así, Maqueda enfatizó que, aunque se mencione que se apela a la Corte, "todavía ese tiempo no es un tiempo en el cual el expediente esté en la Corte, sino va a estar en la Cámara de Casación".

Consultado sobre la respuesta que se puede dar a aquellos que fueron condenados o pueden ser sobreseídos, el juez afirmó que "la Corte lo estudia en los tiempos correctos" y opinó que "seguramente habrá un pronunciamiento en un tiempo prudencial".

En referencia a su próxima salida de la Corte, Maqueda aclaró que no llegó a pedir cinco años más, ya que fue notificado con "nueve o diez meses" de antelación sobre su retiro al cumplir 75 años. "No me iban a dar cinco años más", manifestó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.