FOTO: La caída de la red secreta de Estados Unidos.

La caída temporal de la red de comunicaciones de máxima seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) generó interrogantes sobre la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos estratégicos. Sin embargo, para el especialista en ciberseguridad Luis Mazzoni, es importante diferenciar las fallas técnicas de los ataques informáticos y evitar conclusiones apresuradas.

En diálogo con Cadena 3, el CEO del Grupo Vectus explicó que la versión oficial de la agencia estadounidense atribuyó el inconveniente a un mantenimiento de rutina programado. Durante ese procedimiento se habría producido una falla al aplicar una actualización de seguridad.

"¿Todo tiene que ver directamente con que alguien afectó o hackeó un dispositivo o una red? No. Algunas cosas fallan porque la tecnología falla", señaló.

La red afectada, conocida como NSA Net, es utilizada por los empleados del organismo para intercambiar información altamente clasificada. Según la explicación oficial, la interrupción fue temporal y algunas capacidades críticas de la agencia permanecieron operativas.

Mazzoni remarcó que, hasta el momento, no existen elementos que permitan afirmar que se trató de un ciberataque. "Esa es la explicación oficial, que es lo que hay y lo que tenemos que manejar", sostuvo.

Una falla durante el mantenimiento

El especialista explicó que una de las versiones sobre el origen del problema apunta a una vulnerabilidad reportada en PHP y a dificultades durante el proceso de aplicación de un parche de seguridad.

En ese sentido, recordó que los sistemas tecnológicos pueden sufrir interrupciones por errores humanos, fallas de infraestructura o inconvenientes durante una actualización, sin que necesariamente exista una acción maliciosa detrás.

"Hay muchas cosas que pasan porque la tecnología puede fallar, porque las personas pueden fallar ejecutando la tecnología o porque puede suceder un incidente físico, como que se corte una fibra o se rompa un cable", detalló.

La caída de la red de la NSA se produjo en un contexto de recientes inconvenientes tecnológicos que afectaron distintos servicios en Estados Unidos, entre ellos plataformas de Microsoft, sistemas de comunicación vinculados con la aviación y servicios bancarios.

Para Mazzoni, la coincidencia de estos episodios genera preocupación, pero no significa que todos respondan a una misma causa ni que estén necesariamente relacionados con operaciones de ciberdelincuentes.

La dimensión geopolítica de los ataques informáticos

Consultado sobre la posibilidad de que estos episodios estén vinculados con un escenario de tensión internacional, Mazzoni consideró que no se puede dejar de lado el contexto geopolítico.

"Hoy las guerras no van a ser cuerpo a cuerpo como hace 100 años atrás. Hoy las guerras van a ser cibernéticas", afirmó.

El especialista sostuvo que los conflictos actuales también tienen un componente tecnológico y que las redes, los sistemas de comunicación y las infraestructuras críticas pueden convertirse en objetivos estratégicos.

No obstante, insistió en que no corresponde atribuir automáticamente cada interrupción a un ataque. "No todo tiene que ver con ciberseguridad. Hay muchas cosas que se están dando porque la tecnología falla y porque las personas ejecutando tecnología fallan", explicó.

También se refirió a la prueba de un sistema de alertas de emergencia realizada en Estados Unidos, que generó distintas interpretaciones y teorías en redes sociales. Según indicó, se trató de un procedimiento planificado con anterioridad, aunque consideró que el contexto internacional alimenta las especulaciones.

¿Puede ocurrir un apagón informático a gran escala?

Durante la entrevista, Mazzoni fue consultado sobre la posibilidad de un ataque capaz de provocar una interrupción prolongada de servicios esenciales, como la electricidad, las comunicaciones o el acceso a los bancos.

El especialista reconoció que ese escenario puede existir, aunque aclaró que es posible trabajar para reducir los riesgos y evitar que una situación de esas características tenga consecuencias generalizadas.

"Es probable, puede existir. Evidentemente tenemos que trabajar entre las empresas que nos dedicamos a esto y las empresas que son infraestructuras críticas para que eso no suceda", señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con planes de contingencia y sistemas alternativos para sostener las operaciones ante una eventual interrupción.

Qué hacen las empresas argentinas para prevenir estos riesgos

Mazzoni aseguró que en Argentina existen empresas que trabajan en la preparación de estos escenarios. Desde el Grupo Vectus, explicó, acompañan a distintas organizaciones para que puedan identificar amenazas, gestionar riesgos y establecer mecanismos de respuesta.

Sin embargo, advirtió que el nivel de preparación no es homogéneo. Mientras que las grandes compañías suelen contar con estructuras y protocolos específicos, en las empresas más pequeñas la prevención depende de las decisiones de cada organización.

El especialista subrayó que la ciberseguridad dejó de ser un asunto exclusivo de grandes organismos o compañías tecnológicas. La cantidad de vulnerabilidades e incidentes que se detectan diariamente exige que tanto las empresas como las personas presten atención a la protección de sus sistemas.

"Lo que sí se da en ciberseguridad está escalando muy rápido, a velocidades sorprendentes, y requiere que las empresas y las personas presten inmediata atención porque puede ser grave", advirtió.

"No estamos ante un escenario apocalíptico"

Pese al crecimiento de las amenazas digitales, Mazzoni buscó transmitir un mensaje de prevención antes que de alarma. Aseguró que los riesgos pueden gestionarse mediante planificación, inversión y preparación tecnológica.

"No estamos ante un escenario apocalíptico en donde estamos rendidos ante un evento de ciberseguridad. Se puede trabajar, se pueden armar planes, se pueden armar contingencias", afirmó.

Finalmente, sostuvo que las organizaciones deben comprender que la tecnología es una herramienta indispensable para el funcionamiento cotidiano y que, por esa razón, necesita una gestión adecuada.

Entrevista de Rodolfo Barili.