Las autoridades estadounidenses informaron este jueves que los equipos de rescatistas hallaron "restos" en la zona de búsqueda del sumergible desaparecido el domingo con cinco personas a bordo cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic en el Atlántico Norte.

"Un campo de restos fue descubierto en la zona de búsqueda por un ROV (vehículo de control remoto) cerca del Titanic", aseguró la Guardia Costera de Estados Unidos en su cuenta en Twitter.

The Canadian vessel Horizon Arctic has deployed an ROV that has reached the sea floor and began its search for the missing sub. #Titanic