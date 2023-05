Habló el hombre baleado en una verdulería: "Conozco al delincuente"

El pasado domingo barrio Matienzo de Córdoba capital se vio ensombrecido por un acto de violencia y traición. En el centro de este perturbador suceso se encuentra Felipe Lallana, alias "Félix", de 54 años, quien fue baleado en el cuello durante un robo a una verdulería de la zona.

Lo más impactante del suceso por estas horas es que Lallana reconoció al agresor: un antiguo compañero de la secundaria.

La víctima acompañó a su padre a comprar en la verdulería ese fatídico día. Mientras esperaba en su camioneta, sufrió un asalto a manos de tres delincuentes. Lo confundieron con el propietario de la verdulería y, bajo amenaza de muerte, lo llevaron dentro del comercio.

El detalle más espeluznante es que Lallana, al enfrentarse a sus agresores, reconoció a uno de ellos como un antiguo compañero de escuela. "Claro, el tipo creyó que yo era el dueño de la verdulería, como me vio entrar en la chata. Yo lo conozco porque hemos crecido juntos. Hemos ido a la secundaria juntos", reveló en una entrevista exclusiva con Cadena 3.

Dentro de la verdulería, los delincuentes tiraron a Félix al suelo y le apoyaron una pistola en el cuello, exigiendo saber dónde estaba el dinero. El hombre, conocedor del comercio, les indicó la ubicación de la caja registradora. Tras saquearla, uno de los delincuentes le disparó en el cuello.

Al relatar el incidente, Lallana describió la escena: "Estaba boca abajo con sangre a los costados. Como si fuera una película de terror".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Más allá del hecho de que sobrevivió al disparo y se recupera en el hospital, lo que más perturba a Lallana es el reconocimiento del agresor. De hecho, no solo recordó su rostro, sino también su nombre: “Yo sé cómo se llama, no me calienta un pito decir el nombre. No tengo problemas. No le pude decir nada porque estaba de espaldas. Farías es su apellido. No me dejaba dar vuelta”.

Cuando se le preguntó por qué creía que su antiguo compañero de colegio le había disparado, el hombre sugirió: “Se habrá asustado. Habrá pensado que yo le iba a hacer algo o como que yo lo conocía, lo hizo”.

Por último, adelantó que este viernes recibiría el alta médica. Todo un milagro.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili e informe de Juan Federico.