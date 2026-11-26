FOTO: Difundieron videos íntimos de un compañero de 14 años y la Justicia tomó medidas.

La Justicia de Tucumán intervino en un caso de ciberacoso ocurrido en un colegio de la capital provincial, donde cuatro estudiantes estuvieron involucrados en la difusión de videos íntimos de un compañero de 14 años. La madre del adolescente presentó una demanda por daños y perjuicios en la que reclama una indemnización de $8.100.000.

Según la denuncia, dos alumnas sustrajeron el teléfono celular de su compañero sin su consentimiento, accedieron a sus archivos privados y copiaron videos íntimos que posteriormente distribuyeron a través de WhatsApp. Otros dos estudiantes también habrían participado en la difusión del material.

Ante lo ocurrido y disconforme con la respuesta de la institución educativa, la madre del adolescente decidió recurrir a la Justicia para solicitar medidas de protección y un resarcimiento económico por los daños ocasionados a su hijo.

El juez Ramón Agustín Vidal, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación, hizo lugar parcialmente a las medidas cautelares solicitadas y prohibió a los cuatro adolescentes conservar, publicar, reenviar o compartir las imágenes.

Además, dispuso que los padres de los estudiantes involucrados garanticen el cumplimiento de la resolución, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas en caso de desobediencia.

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El magistrado también ordenó al establecimiento educativo realizar, en un plazo de diez días hábiles, talleres individuales y grupales de concientización sobre el ciberbullying y las consecuencias de difundir contenido privado sin consentimiento.

Las actividades debían desarrollarse con la participación del gabinete psicopedagógico, los docentes y las autoridades del colegio, con especial atención a evitar la revictimización del adolescente afectado.

Por otra parte, Vidal rechazó el pedido de prohibición de acercamiento entre los estudiantes y la realización de pericias psicológicas urgentes, con el objetivo de preservar el derecho a la educación y evitar someter al adolescente a situaciones de estrés innecesarias.

Según informó el Poder Judicial de Tucumán, las autoridades del establecimiento ya presentaron ante el magistrado un informe detallado sobre las actividades realizadas en cumplimiento de la resolución.

Desde la Justicia evitaron brindar declaraciones para preservar la intimidad del adolescente y evitar su revictimización.

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Informe de Rosalía Cazorla.