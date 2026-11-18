Un emotivo encuentro marcó la visita del papa León XIV a la ciudad uruguaya de Paysandú: el Sumo Pontífice se detuvo para darle un abrazo y entregarle un rosario a Francisco, un niño de 10 años que padece un complejo trastorno corporal (artrogriposis múltiple congénita) que afecta su movilidad.

El episodio tuvo lugar el pasado sábado 7 de noviembre en las inmediaciones de la basílica y la Plaza Constitución, tras la primera santa misa celebrada por el Pontífice en la localidad. "Mucha felicidad, paz interior y mucha alegría", resumió el propio Francisco —a quien en su entorno llaman cariñosamente "Pancho" o "Colo"— al describir lo que sintió en ese instante.

Su madre, Patricia Torena, explicó en diálogo con Cadena 3 que el acercamiento nació como un pedido expreso de su hijo, quien deseaba pedir por su salud de cara a una nueva intervención quirúrgica prevista para el próximo año.

Una historia de fe y un nombre elegido en honor a Bergoglio

Torena reveló que el nombre del niño tiene un profundo vínculo con el Vaticano. Durante casi todo el embarazo, los médicos les habían asegurado que esperaban una niña, a quien pensaban llamar Francesca. Sin embargo, apenas diez días antes del parto, una nueva ecografía confirmó que era varón, por lo que decidieron llamarlo Francisco en homenaje al fallecido papa argentino, Jorge Bergoglio.

Cinco días después de aquel estudio, Patricia fue sometida a una cesárea de urgencia y el pequeño nació con una patología tan poco frecuente que los propios médicos debieron investigar el cuadro en el momento por la escasez de antecedentes.

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El detrás de escena del encuentro en Paysandú

Para concretar el saludo con el papa León XIV, la familia realizó diversas gestiones locales hasta conseguir ser incluida en una lista de acceso en la basílica. No obstante, nunca imaginaron la cercanía con la que se daría el encuentro, durante el cual incluso la abuela del niño rompió todo protocolo para saludar y besar al Pontífice.

Tras la bendición papal, el entusiasmo del pequeño contagió a toda su familia —integrada por sus padres y otros cuatro hermanos—. Según relató su madre entre risas y emoción, al regresar con ellos, Francisco les pidió acercarse con una frase que resumió su fe: "Vengan, que yo los voy a abrazar porque estoy bendecido y los voy a bendecir".