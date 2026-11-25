El consumo masivo en Argentina registró en octubre de 2026 una suba interanual del 0,9% frente al mismo mes del año pasado, lo que marcó el primer avance en ese indicador tras nueve meses consecutivos de retracción, según explicó Armando Eugenio Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Autoservicios Mayoristas.

A pesar del dato mensual positivo, el acumulado de los primeros diez meses del año continúa un 2,3% por debajo de 2025.

Al detallar el comportamiento por canal en la comparación interanual de octubre, Farina indicó que el comercio electrónico y las farmacias crecieron un 3,2%, mientras que los comercios de cercanía avanzaron un 1,6%.

En contraste, las cadenas de supermercados retrocedieron 0,3%, los autoservicios independientes cayeron 0,4% y los mayoristas registraron la mayor baja, con un 6,4% negativo.

El impacto de los impuestos y las compras online

Según el dirigente empresarial, las pymes locales pierden competitividad frente a las plataformas del exterior por la carga tributaria acumulada en la cadena interna. “Hoy el problema de una pyme argentina no pasa por el tipo de cambio, pasa estrictamente por todo lo que se les sube a la espalda cuando ellos salen a vender en el mercado interno”, sostuvo.

Farina explicó que un producto que sale de fábrica a 1.000 pesos acumula Ingresos Brutos (5,5%), impuesto al cheque (1,2%) y tasas municipales (de entre 1,2% y 6%) en distintas etapas, además del IVA, mientras que en compras externas al consumidor solo se le aplica el 21% de IVA. También señaló que desde octubre se incorporaron ventas online en las mediciones de consumo para reflejar mejor el movimiento real del mercado.

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Diferencias entre el interior y el AMBA

En su análisis geográfico, Farina remarcó que la quita de subsidios a tarifas de transporte, luz y gas redujo el ingreso disponible en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde antes esos servicios estaban bonificados, y generó una caída más pronunciada en ese distrito.

En cambio, destacó el desempeño del resto del país: “En cambio ahora el interior es el gran ganador porque tiene una región, tiene distintos sectores muy ganadores en las exportaciones y está todo pum para arriba”. Asimismo, valoró la mayor transparencia de los recibos de sueldo tras la reforma laboral para que cada trabajador observe cuánto aporta y cuánto percibe en mano.