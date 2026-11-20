El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó este viernes a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Los jueces lo declararon culpable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, fijando una pena menor a los 18 años y seis meses que había solicitado la Fiscalía.

El veredicto cerró un proceso judicial que estuvo postergado durante años a raíz del cuadro de salud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. En el tramo final del debate, el músico siguió las instancias de forma remota desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado desde hace 49 días.

Minutos antes de conocerse la sentencia y tras las réplicas de las partes, Álvarez se conectó de manera virtual para pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. “Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, manifestó el cantante, quien además recordó haber brindado una declaración extensa para que los magistrados comprendieran “lo que se siente estar acorralado y una vida marginal”.

Una audiencia demorada y el acompañamiento de su entorno

La jornada judicial de este viernes estuvo marcada por la expectativa y la presencia de allegados al músico en los tribunales porteños:

Inicio postergado: la audiencia comenzó con más de una hora de retraso y sin la conexión inicial de Álvarez, quien en un primer momento había manifestado no tener interés en presenciar el cierre del debate.

Presencias en la sala: acompañaron el desarrollo del fallo su hermana, Silvina Álvarez Congiú; su tío, el sacerdote César Scicchitano —conocido como el “cura rockero”—; e integrantes de su banda.

Próximos pasos: tras la lectura de la parte resolutiva del fallo, el tribunal informó que los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en una próxima fecha.