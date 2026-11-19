La devaluación del real brasileño encendió una señal de alerta para la economía argentina. La modificación del tipo de cambio en el país vecino abarata sus productos frente a los argentinos, complica las posibilidades de exportación y vuelve más atractivos sus destinos turísticos de cara a la temporada de verano.

En diálogo con Cadena 3, el economista Christian Buteler analizó cómo puede repercutir este escenario y consideró que un movimiento del dólar en Argentina no necesariamente sería negativo. Sin embargo, advirtió que el crecimiento de la brecha cambiaria sí genera distorsiones y refleja una mayor presión sobre el mercado.

“Una gran parte, te diría que hasta está pidiendo que haya un reacomodamiento en el tipo de cambio que haga a Argentina dejar de perder competitividad con lo que pasa, por ejemplo, en Brasil”, explicó.

El especialista señaló que la depreciación de la moneda brasileña tiene consecuencias tanto para el comercio como para el turismo. Por un lado, los productos de Brasil se vuelven más baratos y resulta más difícil para Argentina colocar sus bienes. Por otro, las playas brasileñas ganan atractivo para los turistas argentinos.

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“Se hacen mucho más baratas las playas de Brasil. Y bueno, Argentina está acostumbrado a tomar para esos rumbos cuando conviene económicamente, sobre todo”, sostuvo.

Dólar, brecha cambiaria y competitividad

Buteler consideró que el dólar argentino quedó rezagado frente a la evolución de los precios de otros bienes y servicios. Por eso, entendió que un incremento moderado del tipo de cambio no sería necesariamente dramático.

“Con el dólar vemos que ha subido mucho menos que los precios que el resto de los bienes y servicios. Por lo tanto, si el dólar se moviera un poco, yo creo que no hay un problema”, afirmó.

Sin embargo, diferenció esa situación del aumento de la brecha entre el dólar oficial y los financieros. Según explicó, ese indicador refleja la presión de quienes buscan sacar divisas del país y no pueden hacerlo a través del mercado oficial.

“La realidad es que uno no ve como un problema que suba un poco más el tipo de cambio. Sí es un problema que lo haga la brecha”, remarcó.

En ese sentido, cuestionó la decisión de los gobiernos de intervenir para establecer el valor del dólar y sostuvo que el camino debería ser liberar el tipo de cambio.

“El gobierno no tiene que devaluar. El gobierno lo que tiene que hacer es liberar el tipo de cambio”, planteó.

Y agregó: “El precio del dólar es un precio más dentro de la economía, como son el precio de los tomates, el de la carne o el del combustible. Querer manejarlo es el problema”.

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La preocupación por el riesgo país y los vencimientos de deuda

Durante la entrevista, el economista también se refirió al aumento del riesgo país, que en la jornada se ubicaba en torno a los 855 puntos básicos, luego de haber llegado a los 950 puntos días atrás.

Para Buteler, ese nivel representa una dificultad porque aleja a Argentina de la posibilidad de regresar al mercado internacional de crédito. El país enfrenta importantes vencimientos de deuda durante el próximo año y, según explicó, una alternativa conveniente hubiera sido refinanciarlos mediante la emisión de nuevos títulos.

“Un riesgo país de 850 puntos o de 950, como llegó hace 10 días, es preocupante. No porque antes teníamos un riesgo país muchísimo más bajo, sino porque nos aleja de poder ingresar al mercado de crédito”, señaló.

El economista consideró que lo ideal hubiera sido alcanzar un indicador inferior a los 400 puntos para poder tomar nueva deuda y refinanciar los compromisos existentes.

También reconoció que la escalada sorprendió al mercado, especialmente porque todavía falta tiempo para las elecciones y no había encuestas que permitieran anticipar con precisión el escenario político.

Buteler cuestionó la decisión de no salir al mercado en enero

Consultado sobre si el ministro de Economía, Luis Caputo, perdió una oportunidad al no avanzar con un canje o una colocación de deuda cuando el riesgo país estaba cerca de los 400 puntos, Buteler apuntó a una decisión del presidente Javier Milei.

Según explicó, en enero de este año el equipo económico tenía todo preparado para salir al mercado, pero el mandatario decidió esperar porque consideraba que la situación argentina iba a mejorar y que el riesgo país seguiría bajando.

“Fue Milei que dijo: ‘A esta tasa yo no quiero salir, quiero esperar porque la situación de Argentina va a seguir mejorando y eso va a hacer que el riesgo país siga bajando’”, relató.

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Para el economista, esa estrategia terminó siendo equivocada a la luz de lo que ocurrió después, tanto en el plano local como en el contexto internacional.

“La estrategia en su momento de no salir al mercado fue mala por todo lo que pasó. Se leyó mal el contexto internacional y se leyó mal también lo que iba a pasar con la economía en el plano local”, sostuvo.

Además, consideró que las posibilidades de regresar al mercado de deuda durante el próximo año son muy limitadas. Incluso si el riesgo país descendiera nuevamente hacia los 600 puntos, estimó que el contexto internacional y la cercanía de las elecciones dificultarían esa alternativa.

Inflación y caída de la actividad: las otras señales de alerta

Más allá del dólar y el riesgo país, Buteler identificó a la actividad económica como la variable que más le preocupa. Advirtió que los niveles de producción y consumo siguen siendo bajos, con consecuencias sobre la recaudación, la capacidad de pago de la deuda y la situación social.

“De todas las variables que uno generalmente sigue a menudo, tipo de cambio, inflación, la que más me preocupa de todas es el tema de la actividad”, afirmó.

También cuestionó que la inflación continúe por encima del 2% mensual después de casi tres años de gestión, incluso en un escenario de fuerte caída de la economía.

“Estar con estos niveles de actividad tan bajos es preocupante por todo lo que afecta. Afecta a la recaudación, afecta a la posibilidad de pago de la deuda, afecta a lo social”, explicó.

En el tramo final de la entrevista, el economista se refirió a la evolución de la actividad durante los últimos meses y anticipó que los indicadores del tercer trimestre podían confirmar una recesión técnica.

Entrevista de Ahora País.